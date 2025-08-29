Meteo-Giuliacci, allarme-settembre: "Perturbazioni in serie", cosa rischiamo

Maltempo sì, e anche a settembre. Nella prossima settimana avremo infatti una forte dinamicità con una serie di perturbazioni di origine atlantica che porteranno pioggia su gran parte delle regioni italiane. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci, non è una novità che con forti contrasti tra masse d’aria di origine diverse, si assista a eventi anche violenti.

"Dalla giornata di lunedì 1 settembre - si legge - avremo a che fare con la prima perturbazione che interesserà le regioni del Centro-Nord. Sarà possibile la formazione di imponenti celle temporalesche per i contrasti tra masse d’aria completamente diverse che porteranno forti raffiche di vento e nubifragi localizzati. Attenzione alle regioni settentrionali e quelle tirreniche dove sussisterà il rischio di allagamenti".