Foggia, gambiano rapina e trascina a terra una donna in stazione

Altro che integrazione... Un filmato diffuso e condiviso anche da Matteo Salvini mostra l'ennesima violenza di un gambiano ai danni di una donna. È accaduto nella stazione ferroviaria di Foggia. Qui, stando a quanto spiegato dal leader della Lega, il gambiano ha rapinato una donna seduta sulla panchina della banchina. Lei di spalle e lui dietro.

Guardandosi intorno, il giovane ha preso la borsa dalla spalla della signora facendola cadere e trascinandola a terra prima di darsi alla fuga. "Già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati analoghi, questo criminale è stato arrestato e trasferito nel carcere di Foggia. Ora nessuna tolleranza: espulsione", ha commentato a corredo del filmato il vicepremier.