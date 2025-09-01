Meteo, Mario Giuliacci: grandine e nubifragi, dove colpiscono i fenomeni estremi

La giornata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi e precipitazioni diffuse, con rovesci e temporali che interesseranno inizialmente il Nord-Ovest per poi estendersi, in serata, anche al Nord-Est. In alcune zone, come Piemonte, Lombardia e Liguria, i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi.

Con la fine di agosto, ricorda il colonnello Mario Giuliacci , si chiude ufficialmente l’estate meteorologica e i primi giorni di settembre portano già i primi segni dell’autunno. Oggi, lunedì primo settembre, è infatti previsto l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che causerà un deciso peggioramento delle condizioni meteo al Nord Italia.

Nelle regioni centrali e meridionali, invece, il sole resisterà ancora, accompagnato da temperature elevate: sulle isole si potranno toccare punte superiori ai 33°C, regalando un clima dal sapore ancora estivo. Tuttavia, la stessa perturbazione non si limiterà al Nord e nei giorni successivi interesserà anche altre aree del Paese.

Martedì 2 settembre il fronte perturbato attraverserà la penisola, portando piogge e temporali anche sulle regioni tirreniche, dalla Toscana fino alla Campania. Sono attesi fenomeni localmente intensi, con rischio di nubifragi soprattutto in Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. Le temperature caleranno sensibilmente al Centro-Nord e in Sardegna, mentre al Sud è previsto un ulteriore aumento, con caldo fuori stagione che renderà l’atmosfera decisamente estiva nonostante il calendario.