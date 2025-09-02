Milano, "cos'è successo in 10 minuti": la testimonianza choc

Uno sconosciuto si sarebbe avventato su di lei senza parlare, afferrandola per le braccia, e poi l'avrebbe trascinata sotto un albero accanto alla strada che dalla frazione Ceregallo porta a Sordio, lungo il confine tra le province di Milano e Lodi. La vittima sarebbe rimasta in balìa di quell'uomo , probabilmente di origine nordafricana stando alla descrizione da lei fornita, per circa dieci minuti, come riporta la ricostruzione del Giorno. Dopodiché l'aggressore si sarebbe rivestito e sarebbe scappato, lasciando la ragazza in stato di choc.

"Aveva la carnagione scura e i capelli ricci": questo l'identikit dell'aggressore fornito dalla 18enne avvicinata e violentata nei pressi del sottopassaggio di via del Bissone, in provincia di Milano , due sere fa. La giovane stava camminando fino alla stazione di San Zenone al Lambro dopo aver trascorso una serata insieme a una parente. Stava andando a prendere l'ultimo treno, quello delle 23.04, per tornare a casa, nella periferia nord di Milano.

Dopo che è stato lanciato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Melegnano, che hanno raccolto la testimonianza della 18enne. Quest'ultima, poi, è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico per medicare le contusioni e alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti e l'assistenza psicologica con gli specialisti del centro anti-violenze. Intanto, gli investigatori sono al lavoro per cercare l'uomo.

Stando a quanto risulta, non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza nelle immediate vicinanze del punto in cui è avvenuta la violenza. Gli inquirenti, però, passeranno al vaglio le immagini riprese nelle zone attorno allo scalo ferroviario, tenendo in considerazione anche le possibili vie di fuga e il tragitto fatto dalla ragazza per raggiungere la stazione.