Siti sessisti, video rubati da case, centri estetici e studi medici: nuovo scandalo

Un nuovo caso di privacy violata sul web. Dopo lo scandalo dei cosiddetti "gruppi sessisti" con migliaia di utenti che pubblicavano le foto private di fidanzate, moglie, ex, amiche o personaggi noti del mondo della politica e dello spettacolo come il gruppo Facebook chiuso "Mia moglie" o il sito Phica.eu, entrambi chiusi e sui quali le Procure di Roma e Firenze hanno aperto una indagine, arriva da Treviso un episodio forse ancora più inquietante.

Un portale sul "clear web", quindi facilmente accessibile attraverso i motori di ricerca, metteva a disposizione degli utenti migliaia di registrazioni audiovideo trafugate illecitamente da oltre 2.000 videocamere di sorveglianza all'interno di abitazioni, centri estetici o studi medici. A scoprirlo è stata Yarix, centro di competenza per la cybersecurity dell'azienda Var Group, che lo ha segnalato alla Polizia Postale.