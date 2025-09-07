Turista tedesca accoltellata a Sottomarina: terrore in ospedale, cos'ha scoperto

E' tornata subito in Germania, a casa, a bordo di un'ambulanza tedesca. La turista accoltellata qualche giorno fa a Sottomarina mentre stava portando il suo cagnolino a fare una passeggiata non ha retto alla paura e allo sconcerto: durante il ricovero nell'ospedale di Chioggia ha infatti scoperto che anche il 25enne che l'aveva aggredita in strada era ricoverato nella stessa struttura, nel reparto di Psichiatria. Per questo, appena ricevute le dimissioni, ha deciso di partire e lasciare immediatamente l'Italia. Nel frattempo l'aggressore è ancora sottoposto a un accertamento sanitario obbligatorio, firmato dal sindaco. Ignote le cause del suo folle gesto.

"Non sono riuscito a salutarla - ha raccontato Guido Boscolo, il proprietario della casa delle vacanze della turista tedesca -. Ho incontrato il compagno e i genitori e mi hanno fatto sapere, come già accennavano giovedì sera, che andava nel massimo riserbo e che mi avrebbero informato delle sue condizioni dopo il rientro in Germania". La donna aveva già rivelato la sua preoccupazione a Boscolo e alla moglie che giovedì erano andati a trovarla nel reparto di Chirurgia, ovviamente in ansia per le sue condizioni. La Procura di Venezia nel frattempo ha aperto una inchiesta iscrivendo nel registro degli indagati il giovane per omicidio volontario.