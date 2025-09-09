Meteo-Giuliacci, acquazzoni e temporali: ecco dove si abbatte il maltempo

Preparate l'ombrello. Se la settimana è iniziata con tempo ancora piacevole, già per i prossimi gironi è in arrivo sull'Italia un deciso peggioramento del tempo. "Si sta avvicinando - spiega il team di meteorologi di Mario Giuliacci - un'intensa perturbazione che nel corso della giornata di martedì 9 settembre, porterà piogge sparse praticamente su tutte le regioni del Centro-Nord e in Sardegna, con il rischio di nubifragi e grandinate soprattutto sulle Venezie e in Toscana. E il giorno successivo il maltempo risulterà ancora più vigoroso, con la formazione di numerosi temporali".
Non promette meglio la giornata di mercoledì 10 settembre. Per quel giorno sono previsti acquazzoni e temporali che colpiranno tutto il Centro-Nord e più giù anche Campania, Puglia Settentrionale e Sardegna, con le piogge che risulteranno anche più intense e più abbondanti rispetto al giorno precedente.
Non si escludono dunque fenomeni meteo estremi, con nubifragi, grandine grossa e trombe d'aria, soprattutto in alcune regioni, tra cui in particolare Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Potranno comunque tirare un sospiro di sollievo le regioni meridionali. Queste ultime non saranno infatti colpite dal maltempo. Le condizioni meteo miglioreranno giovedì 11 settembre, con le piogge che andranno esaurendosi e il sole che, in molte zone, tornerà a far capolino tra le nubi.