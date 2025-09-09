Meteo-Giuliacci, acquazzoni e temporali: ecco dove si abbatte il maltempo

Preparate l'ombrello. Se la settimana è iniziata con tempo ancora piacevole, già per i prossimi gironi è in arrivo sull'Italia un deciso peggioramento del tempo. "Si sta avvicinando - spiega il team di meteorologi di Mario Giuliacci - un'intensa perturbazione che nel corso della giornata di martedì 9 settembre, porterà piogge sparse praticamente su tutte le regioni del Centro-Nord e in Sardegna, con il rischio di nubifragi e grandinate soprattutto sulle Venezie e in Toscana. E il giorno successivo il maltempo risulterà ancora più vigoroso, con la formazione di numerosi temporali".

Non promette meglio la giornata di mercoledì 10 settembre. Per quel giorno sono previsti acquazzoni e temporali che colpiranno tutto il Centro-Nord e più giù anche Campania, Puglia Settentrionale e Sardegna, con le piogge che risulteranno anche più intense e più abbondanti rispetto al giorno precedente.