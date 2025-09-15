Verona, un 16enne autistico fugge dall'istituto e affoga in piscina

Una distrazione fatale dietro alla tragica morte per annegamento di un 16enne a Verona. Il ragazzo di nazionalità cingalese è deceduto lunedì pomeriggio dopo essere affogato in una piscina privata nelle vicinanze dello stadio Bentegodi. Secondo quanto si apprende il ragazzo era fuggito dal centro "Don Calabria", un istituto dove stava seguendo un percorso scolastico per immergersi nella piscina dell'abitazione confinante con l'Istituto dove si trovava.

La giovane vittima era affetta da una forma di autismo particolarmente grave e nell'istituto stava seguendo un percorso di formazione professionale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Verona. Il 16enne era in cura al Policlinico di Borgo Roma, per alcune patologie che lo limitavano. Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma.