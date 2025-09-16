Bergamo, tenta di sventare un furto al supermercato ma viene investito dal ladro

A Stezzano, nel Bergamasco, un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto mentre tentava di fermare un truffatore. L’episodio è avvenuto la sera del 15 settembre, intorno alle 19.45, al supermercato Italmarket.

Secondo la cassiera, un cliente avrebbe sottratto con l’inganno 40 euro in più del resto dovuto. Scoperto, il malvivente si è diretto verso l’uscita. Il 55enne, testimone della scena, lo ha inseguito e si è parato davanti alla sua auto, parcheggiata in via Santuario, per bloccarlo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, travolgendo l’uomo, che è stato trascinato per circa cinquanta metri sul cofano prima di cadere sull’asfalto, battendo violentemente la testa.

Soccorso in codice rosso, il 55enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove versa in condizioni gravissime. Il responsabile dell’investimento è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno avviato le indagini, analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per identificare il colpevole. Il coraggio dell’uomo, che ha cercato di fermare il truffatore, si è trasformato in un dramma che ha scosso la comunità locale.