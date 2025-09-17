Vicenza, l'ipotesi choc: "Dove si nasconde l'uomo che ha travolto il poliziotto"

Un uomo di nazionalità romena, evaso dagli arresti domiciliari, ha compiuto una serie di crimini tra Veneto e Lombardia in poche ore, ferendo gravemente un agente della Polizia stradale e aggredendo una donna, lasciata in stato di shock. La vicenda ha avuto inizio venerdì sera, intorno alle 23, nell’area di servizio Tesina Sud sull’A4, direzione Padova. Qui, un agente di 45 anni di Albignasego ha tentato di fermarlo, ma il fuggitivo, alla guida di un’auto rubata, lo ha travolto, causandogli gravi ferite. Il poliziotto, ricoverato, è stato dimesso ma necessita di una lunga convalescenza.
La fuga è continuata a Mirano, dove l’uomo ha rapinato un anziano per rubargli l’auto, e poi a Portogruaro, dove ha abbandonato il veicolo e sottratto un’altra vettura a una donna, che è finita in ospedale in stato di shock, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Le indagini hanno collegato questi episodi al profilo del fuggitivo, già noto alle autorità.
La sua corsa si è estesa fino in Friuli, dove ha abbandonato altri veicoli, recuperati e sequestrati. Si teme che possa aver raggiunto il confine per rientrare in Romania.Le accuse contro di lui includono evasione, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, ricettazione e tentato omicidio. Le forze dell’ordine hanno dispiegato ingenti risorse per catturarlo, mentre la caccia all’uomo continua senza sosta.