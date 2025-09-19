Meteo, Mario Giuliacci: "35 gradi", temperature folli (e poi choc termico)

Prima dell'autunno, atteso ufficialmente dai meteorologi per la prossima settimana, prepariamoci all'ultima ondata di "caldo anomalo". Un diabolico colpo di coda dell'estate 2025, con punte che secondo gli esperti di meteogiuliacci.it, il sito fondato dal guru delle previsioni del tempo Mario Giuliacci, potranno arrivare nel weekend addirittura a toccare i 35 gradi. Roba da Ferragosto, insomma.

Tra sabato e domenica le temperature saranno generalmente alte, in molte regioni decisamente sopra la media del periodo, e anche per questo, si legge, "il notevole caldo che ci interesserà in questo weekend farà aumentare la percezione del cambiamento che avremo nella prossima settimana".

Le previsioni parlano di "caldo intenso", "sole da Nord a Sud", temperature in risalita. Interessate da questa sorta di "palla di fuoco settembrina" soprattuto le regioni meridionali, Sicilia e Sardegna, che già hanno vissuto un'estate dorata. Qui le massime si avvicineranno come detto ai 35 gradi. Ma attenzione, perché "in regioni centrali come Toscana, Umbria, Lazio e nelle zone più interne di Abruzzo e Marche si potranno registrare massime di 33-34°C", una temperatura che in mancanza di mare e brezza rischia di trasformarsi in tormento, l'ultimo della stagione.

Notevoli anche le massime al Nord, comprese tra i 30 e i 32°C. Dalla prossima settimana, avvisa Giuliacci, "pagheremo questo caldo anomalo. Già dalla domenica sera vedremo i primi segnali dell'arrivo di una violenta perturbazione". D'altronde, come cantavano i Righeira, "l'estate sta finendo" e ci attende "una drastica svolta con un passaggio deciso tra estate e autunno". La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario sarà quella dell'equinozio, il 22 settembre. E per molti, nonostante tutto, sarà uno choc.