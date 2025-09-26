Garlasco, il clamoroso video dell'ex pm Venditti: cosa diceva in tv su Sempio

L'ex pm Mario Venditti, finito sotto indagine nel caso Garlasco con l'accusa di essere stato corrotto dai familiari di Sempio per archiviare tutto, qualche tempo fa, lo scoros giugno era stato intervistato a Quarto Grado, il programma di approfondimento di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi. Ecco che cosa aveva detto su Sempio in quella intervista: "Premetto, non mi sono mai occupato delle indagini su Alberto Stasi, la mia inchiesta su Andrea Sempio risale al 2016", aveva detto.
Poi aveva aggiunto: "Fu la madre di Stasi a presentare una denuncia contro Sempio, ma non sono mai emersi elementi per procedere, né nelle intercettazioni né in tutto il resto - prosegue l'ex procuratore Venditti - Quando interrogai Sempio restai sui tre punti della denuncia su cui mi si chiedevano dei chiarimenti: lo scontrino del parcheggio di Vigevano, le tre chiamate a casa Poggi una settimana prima dell'omicidio e le indagini sul DNA".
Garlasco, l'appunto trovato a casa dei genitori di Sempio. Ex procuratore e carabinieri sotto accusa"Nella casa dei genitori di Andrea Sempio è stato ritrovato un appunto "Venditti archivia per..."....
Infine aveva parlato anche della scena del crimine affermando che l'assassino di Chiara Poggi è uno solo: "Vi assicuro che non sono mai stato dalla parte degli indagati, in questo caso e in nessun altro innumerevole caso di cui mi sono occupato. Quello che è stato fatto nel 2016 è stata una rivalutazione di elementi che già c'erano e che erano stati già valutati dai giudici, dalla corte d'Appello e dalla Cassazione. Questo non è corretto ed è anomalo. Andrea Sempio con questo omicidio non c'entra assolutamente nulla, sulla scena del crimine c'era solo una persona e non era lui".
L'ex pm Mario Venditti a Quarto Grado: clicca qui per guardare l'intervista