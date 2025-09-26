Garlasco, il clamoroso video dell'ex pm Venditti: cosa diceva in tv su Sempio

Infine aveva parlato anche della scena del crimine affermando che l'assassino di Chiara Poggi è uno solo: "Vi assicuro che non sono mai stato dalla parte degli indagati, in questo caso e in nessun altro innumerevole caso di cui mi sono occupato. Quello che è stato fatto nel 2016 è stata una rivalutazione di elementi che già c'erano e che erano stati già valutati dai giudici, dalla corte d'Appello e dalla Cassazione. Questo non è corretto ed è anomalo. Andrea Sempio con questo omicidio non c'entra assolutamente nulla, sulla scena del crimine c'era solo una persona e non era lui".



L'ex pm Mario Venditti a Quarto Grado: clicca qui per guardare l'intervista