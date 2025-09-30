Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente tecnico

L'ex comandante del Ris ritorna poi sugli "sconsiderati e gravi attacchi mediatici subiti negli ultimi giorni e relativi all'avvenuta ricezione di una somma di denaro, nell'aprile 2017" da parte di Sempio. A tal proposito, prosegue il comunicato, "ribadisce trattarsi del pagamento di prestazioni professionali rese su incarico dei difensori che all'epoca assistevano" l'amico del fratello di Chiara Poggi. Si trattava, in particolare di una "'consulenza genetico forense negli interessi della famiglia di Andrea Sempio', sulla scorta di documenti e atti che gli vennero forniti dagli stessi" legali. "La relazione tecnica, datata 27 gennaio 2017, venne inviata a mezzo e-mail" alla difesa, che apprezzò "il contenuto, e ad essa fece seguito l'emissione della fattura n. 15/2017 per gli onorari maturati" per 5 mila euro. Pertanto, chiude la nota, Garofano ha dato "mandato ai propri legali affinché procedano nelle competenti sedi giudiziarie nei confronti di coloro che lo hanno diffamato ipotizzando il suo coinvolgimento in vicende di rilevanza penale" e alle "quali egli era ed è del tutto estraneo".