Flotilla, università occupate a Roma e Milano: cosa sta succedendo

Dopo le proteste della notte scorsa, continuano le manifestazioni pro Pal e a sostegno della Flotilla in tutta Italia. A scatenare i manifestanti sono stati gli eventi di ieri sera, quando i membri della spedizione diretta a Gaza sono stati bloccati dall'esercito israeliano. A Milano, nelle prime ore della giornata di oggi, giovedì 2 ottobre, gli studenti dell'Università Statale hanno occupato l'ateneo e si sono dichiarati pronti per lo sciopero generale in programma domani, venerdì 3. "Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano", hanno annunciato gli studenti.

A Roma, dove ieri hanno sfilato circa 10mila manifestanti, arrivati davanti alla stazione Termini al grido di "Blocchiamo tutto", gli studenti di "Cambiare Rotta" questa mattina hanno bloccato l'ingresso alla facoltà di Lettere de La Sapienza. "Dalle prime ore dell'alba - hanno spiegato - gli ingressi sono chiusi, la facoltà è vuota e crescono i presidi in solidarietà con i picchetti". A monitorare la situazione ci sono la Digos e i poliziotti del commissariato Università.