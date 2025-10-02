Flotilla, università occupate a Roma e Milano: cosa sta succedendo

Dopo le proteste della notte scorsa, continuano le manifestazioni pro Pal e a sostegno della Flotilla in tutta Italia. A scatenare i manifestanti sono stati gli eventi di ieri sera, quando i membri della spedizione diretta a Gaza sono stati bloccati dall'esercito israeliano. A Milano, nelle prime ore della giornata di oggi, giovedì 2 ottobre, gli studenti dell'Università Statale hanno occupato l'ateneo e si sono dichiarati pronti per lo sciopero generale in programma domani, venerdì 3. "Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano", hanno annunciato gli studenti.
A Roma, dove ieri hanno sfilato circa 10mila manifestanti, arrivati davanti alla stazione Termini al grido di "Blocchiamo tutto", gli studenti di "Cambiare Rotta" questa mattina hanno bloccato l'ingresso alla facoltà di Lettere de La Sapienza. "Dalle prime ore dell'alba - hanno spiegato - gli ingressi sono chiusi, la facoltà è vuota e crescono i presidi in solidarietà con i picchetti". A monitorare la situazione ci sono la Digos e i poliziotti del commissariato Università.
Capezzone e il giornalone-ultrà: "Che impressione", chi tifa per Flotilla e violentiOggi "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero, "viaggia su due...
Mobilitazioni anche a Firenze e Pisa, dove questa mattina gli studenti sono scesi in piazza. Gli alunni dei licei Michelangiolo e Castelnuovo hanno scelto di non entrare in classe e sono andati a protestare in via della Colonna. Inoltre, mentre i manifestanti sventolavano bandiere palestinesi e intonavano cori come "Siamo tutti antisionisti", la circolazione dei bus urbani è rimasta bloccata da una lunga fila di mezzi fermi. Al liceo artistico Porta Romana, invece, la protesta si sta tenendo nel parco delle Scuderie. Mentre sulla facciata dell'istituto è stato esposto uno striscione con su scritto: "Stop genocidio".
Gaza, Tajani alla Camera: "Quello che l'Italia deve fare""Forse per la prima volta, dopo due anni di un conflitto drammatico e immani sofferenze, oggi si intravede un concr...
Intanto, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102,5 ha fatto sapere che "al momento stazioni, autostrade, porti e aeroporti non segnalano problemi, ci sono preannnuci del blocco del porto di Livorno piuttosto che della Firenze-Pisa-Livorno, però sono minacce".