Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Garlasco, Andrea Sempio: "Non deve girare", l'intercettazione-choc mai trascritta

di
Libero logo
venerdì 3 ottobre 2025
Garlasco, Andrea Sempio: "Non deve girare", l'intercettazione-choc mai trascritta

(LaPresse)

1' di lettura

Chi l'ha visto manda in onda le intercettazioni mai trascritte di Andrea Sempio. Si tratta - come spiegato in puntata da Federica Sciarelli - di conversazioni che non sono mai state annotate integralmente nei documenti ufficiali. La conduttrice di Rai 1 ha però mostrato il registro delle intercettazioni, dove a fianco della registrazione era riportato: "Andrea parla forse al telefono, non si sente". In realtà, all'ascolto, qualcosa si percepisce.

E infatti si sente Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco, dire: "Quando vanno a guardare loro vanno a vedere foto, filmati, qualunque cosa… però… c’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti". Effettivamente il suono è estremamente disturbato e le frasi sono isolate e non contestualizzate. Un’altra intercettazione riportata riguarda invece una riflessione dello stesso Sempio: "Mi hanno fatto parecchie domande, secondo me erano abbastanza dalla mia".

Garlasco, bomba di Mario Venditti sui pm che lo indagano: "Due bias cognitivi"

L'ex pm di Pavia, Mario Venditti, reagisce al fuoco. È stato infatti depositato al Tribunale del Riesame il r...

A intervenire sulle omissioni è stato a quel punto l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. "L’alibi - ha detto con tono sarcastico - venne cancellato inavvertitamente, queste non sono state trascritte casualmente. Ci sono molte cose che dovevano essere approfondite". Il legale ha anche voluto ricordare che la collega Bocellari già in passato aveva chiesto due volte di poter avere accesso a queste intercettazioni, ma le istanze furono respinte "perché ritenute non abbastanza motivate". "Abbiamo fatto ora un’istanza a Napoleone – ha aggiunto – non più motivata di quelle dell’epoca, e ce l’hanno date senza problemi".

Contrattacco Garlasco, bomba di Mario Venditti sui pm che lo indagano: "Due bias cognitivi"

Scoop-Sciarelli Chi l'ha visto terremota Garlasco: ecco le intercettazioni mai trascritte

L'utima tessera del giallo Garlasco e le "divergenze": Sempio e Garofano, cosa c'è davvero dietro allo strappo

tag
andrea sempio
federica sciarelli
chi l'ha visto

Contrattacco Garlasco, bomba di Mario Venditti sui pm che lo indagano: "Due bias cognitivi"

Scoop-Sciarelli Chi l'ha visto terremota Garlasco: ecco le intercettazioni mai trascritte

L'utima tessera del giallo Garlasco e le "divergenze": Sempio e Garofano, cosa c'è davvero dietro allo strappo

ti potrebbero interessare

652x367

Garlasco, bomba di Mario Venditti sui pm che lo indagano: "Due bias cognitivi"

Andrea Tempestini
1701x851

Chi l'ha visto terremota Garlasco: ecco le intercettazioni mai trascritte

Roberto Tortora
2050x1269

Garlasco e le "divergenze": Sempio e Garofano, cosa c'è davvero dietro allo strappo

Claudio Brigliadori
552x311

Andrea Sempio, Garofano lascia? Clamoroso: cosa diceva solo 3 mesi fa

Andrea Carrabino