Garlasco, Andrea Sempio: "Non deve girare", l'intercettazione-choc mai trascritta

E infatti si sente Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco , dire: "Quando vanno a guardare loro vanno a vedere foto, filmati, qualunque cosa… però… c’è qualcosa che non deve andare in giro ai giornalisti". Effettivamente il suono è estremamente disturbato e le frasi sono isolate e non contestualizzate. Un’altra intercettazione riportata riguarda invece una riflessione dello stesso Sempio: "Mi hanno fatto parecchie domande, secondo me erano abbastanza dalla mia".

A intervenire sulle omissioni è stato a quel punto l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. "L’alibi - ha detto con tono sarcastico - venne cancellato inavvertitamente, queste non sono state trascritte casualmente. Ci sono molte cose che dovevano essere approfondite". Il legale ha anche voluto ricordare che la collega Bocellari già in passato aveva chiesto due volte di poter avere accesso a queste intercettazioni, ma le istanze furono respinte "perché ritenute non abbastanza motivate". "Abbiamo fatto ora un’istanza a Napoleone – ha aggiunto – non più motivata di quelle dell’epoca, e ce l’hanno date senza problemi".