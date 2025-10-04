Modena, legata e stuprata: chi è l'aggressore, arrestato

La polizia ha arrestato un ventenne, italiano di origine marocchina, dopo una ricerca durata oltre due mesi. E' accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna, denunciata il 19 agosto sul percorso 'Vivi Natura' di San Damaso (Modena). Ieri la squadra mobile ha eseguito l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale su richiesta della procura.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima - una donna in sella alla sua bicicletta presso le Casse di espansione del fiume Panaro - sarebbe stata spintonata e aggredita dall'indagato, che dopo averla trascinata in punto isolato e averle legato con una corda prima le mani e poi il collo, l'avrebbe costretta a subire violenza sessuale. L'aggressore sarebbe poi fuggito rubando la bicicletta della donna, del valore di circa 4.500 euro, e gettando poco più avanti i suoi effetti personali. Le indagini sono partite dall'analisi delle celle telefoniche attivate nella zona, che ha permesso di individuare l'utenza dell'indagato compatibile con la presenza sul luogo del delitto. La vittima ha fornito una descrizione accurata che ha consentito di realizzare un identikit.