Luciano Garofano molla Visintin, ecco perché

Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, ha annunciato il suo ritiro dalla consulenza per Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, il cui corpo fu ritrovato a Trieste nel gennaio 2022. La decisione, comunicata dai legali di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, arriva a pochi giorni dal suo abbandono del team difensivo di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. I motivi del ritiro dal caso Resinovich non sono stati chiariti, ma gli avvocati hanno dichiarato a Il Piccolo: “Ci dispiace – rinnoviamo la nostra stima per Garofano sia come professionista che come persona. Comprendiamo le ragioni della sua scelta, che per altro sono estranee al nostro caso”.

Nello stesso giorno del ritiro di Garofano, la Squadra Mobile, su ordine del sostituto procuratore Ilaria Iozzi, ha sequestrato una GoPro appartenente a Visintin, già sottoposta a due accertamenti. La procura intende “vagliare la possibilità di acclarare se e quando siano state apportate le modifiche sui video”, come riportato nel decreto di perquisizione.