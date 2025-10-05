Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Luciano Garofano molla Visintin, ecco perché

di Ignazio Stagnodomenica 5 ottobre 2025
Luciano Garofano molla Visintin, ecco perché

(Ansa)

1' di lettura

Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, ha annunciato il suo ritiro dalla consulenza per Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, il cui corpo fu ritrovato a Trieste nel gennaio 2022. La decisione, comunicata dai legali di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, arriva a pochi giorni dal suo abbandono del team difensivo di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. I motivi del ritiro dal caso Resinovich non sono stati chiariti, ma gli avvocati hanno dichiarato a Il Piccolo: “Ci dispiace – rinnoviamo la nostra stima per Garofano sia come professionista che come persona. Comprendiamo le ragioni della sua scelta, che per altro sono estranee al nostro caso”.

Nello stesso giorno del ritiro di Garofano, la Squadra Mobile, su ordine del sostituto procuratore Ilaria Iozzi, ha sequestrato una GoPro appartenente a Visintin, già sottoposta a due accertamenti. La procura intende “vagliare la possibilità di acclarare se e quando siano state apportate le modifiche sui video”, come riportato nel decreto di perquisizione.

Garlasco e le "divergenze": Sempio e Garofano, cosa c'è davvero dietro allo strappo

La causa ufficiale della separazione professionale tra Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma, e Andrea Sem...

Parallelamente, Garofano ha motivato il suo passo indietro dal caso Sempio con divergenze sulla strategia difensiva, in particolare sull’incidente probatorio relativo all’impronta 33, pur ribadendo la sua fiducia nell’innocenza del 37enne. L’avvocato di Sempio, Massimo Lovati, ha confermato lo scontro.Precedenti ritiri di Garofano includono il caso Yara Gambirasio, dove nel 2015 lasciò l’incarico per divergenze con la difesa di Massimo Bossetti, e il caso Meredith Kercher, dove si dimise nel 2008 per contrasti tecnici.

Sempio, il nuovo consulente rischia già il licenziamento? La frase nella bufera

Il nuovo consulente di Andrea Sempio rischia già il licenziamento? A far rizzare le orecchie all'avvocato del...

L'utima tessera del giallo Garlasco e le "divergenze": Sempio e Garofano, cosa c'è davvero dietro allo strappo

Garlasco Andrea Sempio, Garofano lascia? Clamoroso: cosa diceva solo 3 mesi fa

Il caso Poggi Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente tecnico

tag
luciano garofano

L'utima tessera del giallo Garlasco e le "divergenze": Sempio e Garofano, cosa c'è davvero dietro allo strappo

Garlasco Andrea Sempio, Garofano lascia? Clamoroso: cosa diceva solo 3 mesi fa

Il caso Poggi Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente tecnico

ti potrebbero interessare

2050x1269

Garlasco e le "divergenze": Sempio e Garofano, cosa c'è davvero dietro allo strappo

Claudio Brigliadori
552x311

Andrea Sempio, Garofano lascia? Clamoroso: cosa diceva solo 3 mesi fa

Andrea Carrabino
3072x2050

Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente tecnico

Ignazio Stagno
497x302

Garlasco, Garofano smonta i pm: "Dna fantasma? Tutta la verità"

Roberto Tortora