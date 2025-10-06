Benevento, rissa in discoteca: cranio sfondato con la mazza da baseball

Nella notte tra sabato e domenica, un episodio di violenza ha scosso la tranquilla cittadina di Montesarchio, in provincia di Benevento, lasciando un bilancio drammatico: due ragazzi feriti, di cui un diciassettenne in condizioni gravissime, e quattro giovani ventenni arrestati. L'incidente è avvenuto all'esterno di una discoteca, luogo solitamente associato al divertimento e alla spensieratezza, ma che in questa occasione si è trasformato in scenario di un'aggressione brutale. Il ragazzo di 17 anni, residente a Vitulano, è la vittima più grave: durante la rissa, sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball, un gesto di estrema violenza che gli ha provocato lo sfondamento del cranio.
Trasportato d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento, il giovane versa in prognosi riservata ed è attualmente mantenuto in coma farmacologico dai medici, che stanno facendo il possibile per salvargli la vita. L’altro ragazzo coinvolto, anch’egli ferito, ha riportato lesioni meno gravi, ma l’episodio ha comunque lasciato un segno profondo nella comunità locale.Le indagini delle forze dell’ordine, immediatamente intervenute sul posto, hanno portato all’arresto di quattro ventenni, presunti responsabili dell’aggressione.
Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e le motivazioni alla base di questo atto violento. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che la rissa possa essere stata il risultato di una “spedizione punitiva” mirata contro i due giovani, forse legata a dissidi personali o a precedenti rancori. Tuttavia, le autorità non hanno ancora reso noti dettagli ufficiali, e le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda. Negli ultimi anni, la cronaca locale ha riportato altri casi di risse e aggressioni simili in Campania, come quella avvenuta nel 2023 a Benevento, dove un gruppo di giovani si era scontrato violentemente per motivi futili, o l’episodio del 2022 a Telese Terme, che aveva visto un ragazzo ferito gravemente in circostanze analoghe.