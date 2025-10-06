Benevento, rissa in discoteca: cranio sfondato con la mazza da baseball

Nella notte tra sabato e domenica, un episodio di violenza ha scosso la tranquilla cittadina di Montesarchio, in provincia di Benevento, lasciando un bilancio drammatico: due ragazzi feriti, di cui un diciassettenne in condizioni gravissime, e quattro giovani ventenni arrestati. L'incidente è avvenuto all'esterno di una discoteca, luogo solitamente associato al divertimento e alla spensieratezza, ma che in questa occasione si è trasformato in scenario di un'aggressione brutale. Il ragazzo di 17 anni, residente a Vitulano, è la vittima più grave: durante la rissa, sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball, un gesto di estrema violenza che gli ha provocato lo sfondamento del cranio.

Trasportato d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento, il giovane versa in prognosi riservata ed è attualmente mantenuto in coma farmacologico dai medici, che stanno facendo il possibile per salvargli la vita. L’altro ragazzo coinvolto, anch’egli ferito, ha riportato lesioni meno gravi, ma l’episodio ha comunque lasciato un segno profondo nella comunità locale.Le indagini delle forze dell’ordine, immediatamente intervenute sul posto, hanno portato all’arresto di quattro ventenni, presunti responsabili dell’aggressione.