Treviso, azzannato in faccia a 3 anni dal Pastore del Lagorai del nonno

di Andrea Carrabinolunedì 6 ottobre 2025
Un bambino di tre anni è stato azzannato al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai, mentre stava giocando con l'animale all'interno della cucina dell'abitazione del nonno. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a Nervesa della Battaglia (Treviso). Il cane, di circa due anni e mezzo e regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno. Il bimbo ha riportato lesioni a un labbro e sulla parte inferiore dell'occhio sinistro. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 di Montebelluna (Treviso) e l'elisoccorso di Treviso, che ha trasportato il piccolo all'ospedale Ca' Foncello, nel capoluogo della Marca. Il bambino non è in pericolo di vita

Il Pastore della Lessinia e del Lagorai, conosciuto anche come pastore del Lagorai, pastore della Lessinia, pastore della Val d’Adige, pastore mocheno o, nel linguaggio dei pastori, cane baio, è una delle più antiche razze canine italiane. Il 24 giugno 2020 l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) ne ha ufficializzato il riconoscimento, attivando il Registro Supplementare Aperto (RSA) dedicato alle popolazioni tipiche italiane in fase di recupero.

Storicamente impiegato per la conduzione dei greggi e nelle attività pastorali delle aree montane del Nord-Est — tra Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia — il pastore della Lessinia e del Lagorai ha accompagnato per secoli i pastori anche durante la transumanza stagionale, seguendo il bestiame lungo il tradizionale percorso che dalle montagne porta fino al mare e viceversa attraverso le pianure del Triveneto.

