Milano, orrore pro-Pal contro la figlia di Giorgia Meloni: "Pagherà"

Il clima d'odio in Italia si fa sempre più preoccupante. Ora anche Ginevra, figlia di Giorgia Meloni, finisce nel mirino dei pro-Pal. A Milano non sono passati inosservati alcuni cartelli a dir poco vergognosi. In uno è scritto in rosso "Cara Giorgia anche tua figlia pagherà le tue scelte". In un altro la premier è raffigurata in divisa da gerarca fascista accanto al presidente israeliano Benjamin Netanyahu con le sembianze di Hitler. Un terzo, poi, accosta le foto di Mussolini e Hitler mentre si stringono le mani e accanto Meloni e il presidente israeliano, nella stessa posa.

Insomma, quanto sta andando in scena in questi giorni fa scattare l'allarme. Con ben 145 feriti negli ultimi giorni, il Viminale non esclude interventi per migliorare "la cornice di sicurezza" delle piazze. E preoccupano anche gli atti di antisemitismo "in fortissimo incremento": 733 segnalazioni dal 7 ottobre 2023. Ecco allora che la libertà di manifestare in solidarietà col popolo palestinese, secondo il ministro Matteo Piantedosi, "è stata, in più di una occasione, strumentalizzata da gruppi che hanno posto in essere in atti di puro e indiscriminato vandalismo e assalti violenti contro le forze dell'ordine".