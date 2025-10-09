Milano, orrore pro-Pal contro la figlia di Giorgia Meloni: "Pagherà"

Il clima d'odio in Italia si fa sempre più preoccupante. Ora anche Ginevra, figlia di Giorgia Meloni, finisce nel mirino dei pro-Pal. A Milano non sono passati inosservati alcuni cartelli a dir poco vergognosi. In uno è scritto in rosso "Cara Giorgia anche tua figlia pagherà le tue scelte". In un altro la premier è raffigurata in divisa da gerarca fascista accanto al presidente israeliano Benjamin Netanyahu con le sembianze di Hitler. Un terzo, poi, accosta le foto di Mussolini e Hitler mentre si stringono le mani e accanto Meloni e il presidente israeliano, nella stessa posa.
Insomma, quanto sta andando in scena in questi giorni fa scattare l'allarme. Con ben 145 feriti negli ultimi giorni, il Viminale non esclude interventi per migliorare "la cornice di sicurezza" delle piazze. E preoccupano anche gli atti di antisemitismo "in fortissimo incremento": 733 segnalazioni dal 7 ottobre 2023. Ecco allora che la libertà di manifestare in solidarietà col popolo palestinese, secondo il ministro Matteo Piantedosi, "è stata, in più di una occasione, strumentalizzata da gruppi che hanno posto in essere in atti di puro e indiscriminato vandalismo e assalti violenti contro le forze dell'ordine".
M5s, i deliri contro mamma Meloni: "Ruolo naturale? Vergogna!"Che cosa c’è di strano se una donna che ha dei figli dice che per lei fare la mamma è naturale? Null...
Anche la Lega ha allo studio una proposta di legge che prevede la richiesta di una garanzia finanziaria per gli organizzatori delle manifestazioni considerate a rischio. E c'è attesa per il 14 ottobre, quando a Udine è il programma la partita di calcio tra Italia e Israele. Nei prossimi giorni non mancheranno le iniziative legate all'appuntamento con vari pro-Pal intenzionati ad annullare il match.