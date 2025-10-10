Israele, sui social si scatena l'orrore contro Gerusalemme

E poi navighi sui social e scopri che c’è un rosicamento tanto al chilo. Tutti quelli che odiano Israele e Trump sono scatenati e non riescono proprio a vedere nel presidente americano l’artefice principale dell’intesa che apre alla pace in Medio Oriente. Gli stessi palestinesi, certamente contenti se non dovranno più vivere sotto le bombe, non ce la fanno proprio e festeggiano a modo loro: sui social sono decine i video che inquadrano folle scatenate che “celebrano la pace” cantando “Khaybar, Khaybar, ya Yehud, il popolo di Gaza tornerà”, un riferimento allo storico massacro degli ebrei di Khaybar. Non esattamente un inno alla pace.

Piomba il pessimismo se si fanno sentire in questa maniera gruppi ancora assetati di sangue... Si auspica, al contrario, una piazza piena di bandiere palestinesi e israeliane insieme a tifare per una pace duratura. «Tutti dovremmo spingere in questa direzione», si fanno vivi così utenti più gentili. Arriva lo scettico: «Sarebbe come se a fine guerra, sempre sia tale, nelle piazze italiane avessero mostrato bandiere italiane, americane e naziste».