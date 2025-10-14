Anagni, "biglietto prego". E l'immigrato lo massacra: come ha ridotto Daniele Stefanucci

Un controllore del Cotral in servizio sulla corsa che collega Fiuggi con Anagni è stato aggredito da un passeggero al quale aveva chiesto di esibire il biglietto. È stato colpito da calci e pugni al viso, riportando diverse lesioni e una sospetta frattura del setto nasale. Il controllore, Daniele Stefanucci, è stato soccorso e accompagnato al Pronto Soccorso mentre l'aggressore, di nazionalità straniera, si è allontanato ed è poi stato rintracciato dai carabinieri di Anagni che lo hanno accompagnato in caserma per raccogliere la sua versione.

L'episodio ha suscitato la reazione del mondo politico locale: il deputato Massimo Ruspandini ha espresso sdegno e solidarietà al controllore che è presidente del circolo cittadino di Fratelli d'Italia ad Acuto dove è anche Consigliere comunale. "Questo episodio - ha detto - è l'ennesimo di una lunga serie di violenze gratuite contro i lavoratori del trasporto pubblico, costretti a operare in condizioni sempre più difficili. Violenza e prevaricazione non vinceranno: a lui va la solidarietà mia e di tutto il Partito".