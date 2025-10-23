Furto d'auto a pezzi: come funziona il nuovo business

«I criminali sono sempre più tecnologici . Servono strumenti intelligenti per proteggersi e, se serve, ritrovare ciò che ci hanno tolto», avverte Maurizio Iperti, presidente di LoJack International. I pezzi più desiderati? Dalle telecamere di bordo (fino a 200 euro) ai fari LED da 5.000, passando per cerchi in lega, monitor, catalizzatori e paraurti. La mappa dei furti parziali non fa sconti: la Lombardia è la regina (40%), davanti a Lazio (27%) e Campania (18%).

L’Italia, insomma, è un gigantesco magazzino a cielo aperto. Entrando ancora più nel dettaglio, questa piaga si concentra particolarmente all'interno delle grandi città: a Roma e Milano si registra circa il 28% dei danneggiamenti totali. E il fenomeno è solo relativamente nuovo: «È iniziato alcuni anni fa con il furto dei volanti dei Suv Bmw ma, a quanto pare, ora si è accentuato», rileva Ivano Carenzi del Centro Revisioni Adda. Ma in questi casi, cosa si può fare? Spesso è inutile rivolgersi a meccanici e carrozzieri. «Spesso si è obbligati a rivolgersi al concessionario perché i componenti elettronici vanno poi calibrati con la centralina», aggiunge.

Sebbene non esistano dati precisi sui brand più colpiti, i modelli maggiormente coinvolti sono quelli più diffusi sul mercato, che generano maggiori richieste di pezzi di ricambio, ma anche quelli che consentono di ottenere ricambi con un maggior valore economico.

Tra i più vandalizzati ci sono, infatti, alcuni modelli del Gruppo Stellantis (Fiat Panda, 500, Punto, Lancia Ypsilon, 500X e Jeep Renegade), ma anche i modelli dei brand Audi, Smart, Alfa Romeo, Ford, Peugeot, Renault, Citroen, Toyota, Lexus (prese di mira per le batterie), Range Rover e Volkswagen. Insomma, un elenco ben nutrito. Il nostro territorio non sarà il “triangolo delle Bermuda dei furti d’auto”, quello è in Puglia, compreso nell’area tra Manfredonia e Cerignola, ma c’è poco da stare allegri. Domanda: cosa c’è di peggio di non trovare più la propria automobile e non sapere dove sia? Beh, non trovarla e sapere esattamente dov’è. Perché nel capoluogo lombardo succede anche questo. Ve ne abbiamo dato conto su Libero in più di un’occasione parlando delle carcasse di auto bruciate che si trovano, spesso e volentieri, nei pressi dei campi nomadi.