Garlasco, Andrea Sempio convocato per nuovi esami: "Ispezioni su tutto il corpo"

Nuovi esami a sorpresa. Stando a quanto annunciato da Gianluigi Nuzzi, Andrea Sempio sarebbe stato convocato per nuovi esami. A Dentro la Notizia, il conduttore di Canale 5 rivela che "all'Istituto di Medicina Legale in Via Mangiagalli è n corso questa ispezione corporale voluta dalla consulente della Procura di Pavia, la professoressa Cattaneo, nei confronti di Andrea Sempio". Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è arrivato poco prima delle 15.

Si tratterebbe - sempre stando alla trasmissione - di un'"ispezione corporale". Accompagnato dai legali Angela Taccia, Liborio Cataliotto e anche al consulente tecnico Armando Palmeggiani, il 37enne è sottoposto a "misurazioni antropometriche di tutto il corpo. Quindi le caviglie, i piedi, ovviamente anche gli arti superiori, la statura, il peso - spiega l'inviato della trasmissione - Perché tutto questo? Perché sono elementi che poi dovranno essere messi in collegamento con la rivalutazione che la professoressa Cattaneo sta facendo di tutte le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e poi questi elementi saranno messi in connessione anche con la BPA del RIS di Cagliari che è già stata depositata quindi per riscrivere evidentemente la dinamica di questo omicidio".

Una circostanza confermata anche dal Tg1 che sui social scrive: "Il delitto di Garlasco: Andrea Sempio è all'Istituto di Medicina Legale di Milano per effettuare delle misurazioni antropometriche su richiesta della dottoressa Cattaneo che sta svolgendo nuovi accertamenti nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi".