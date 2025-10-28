FdI spegne le opposizioni: "Deboli e incapaci, vi resta solo l'offesa"

"Quando i successi del Governo Meloni sono sotto gli occhi di tutti, l’offesa e la delegittimazione restano gli unici strumenti a disposizione di una sinistra sempre più debole e incapace". È bastato un post su Facebook di Fratelli d'Italia per spegnere il brusio delle opposizioni sull'operato del governo.

L'Italia di Giorgia Meloni ha un nuovo volto internazionale, ed è il volto della stabilità. Il post riporta il titolo del quotidiano francese Le Figaro che recita: "Italia modello di stabilità", e poi ancora il Financial Times che affonda con "Italia meglio degli Usa", riferendosi alla recente rivelazione del quotidiano britannico di come gli Stati Uniti di Donald Trump batteranno il debito-Pil italiano prima del 2030.