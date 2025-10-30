Torino, assalto pro-Pal alla stazione Porta Susa

Il percorso ha toccato prima la stazione di Porta Nuova , chiusa salvo un varco presidiato, dove gli attivisti sono entrati tramite un supermercato adiacente, sostando nell'atrio senza raggiungere i binari. Proseguito verso Porta Susa, anch'essa blindata, alcuni hanno forzato l'ingresso A sfondando porte, lanciando sassi e bottiglie.

Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche di alleggerimento per disperderli e bloccare l'accesso alle scale dei binari.La situazione è rientrata dopo minuti di caos, con i manifestanti deviati su corso Bolzano. Gravi disagi per i pendolari, rimasti bloccati a lungo in stazione. Il corteo aveva sfilato per le vie del capoluogo piemontese dietro uno striscione che recitava “Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi'. I manifestanti, partiti da piazza Castello, hanno prima raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova