Emanuele Pozzolo, 1 anno e 3 mesi dopo lo sparo di Capodanno

venerdì 31 ottobre 2025
È stato condannato a un anno e 3 mesi con pena sospesa il deputato vercellese Emanuele Pozzolo: lo ha deciso il tribunale di Biella per lo sparo della notte di Capodanno 2024 a Rosazza. L'accusa aveva chiesto un anno e mezzo. Il giudice, pur ritenendo l'imputato colpevole del porto illegale di arma da fuoco, una mini pistola North American Arms, lo ha assolto invece dall'accusa relativa al porto di munizionamento a espansione, "perché il fatto non sussiste". "È stata sgretolata un'altra parte delle accuse che erano state montate dai media", ha detto Pozzolo all'uscita dal tribunale. 

Il deputato deteneva l'arma legalmente con una licenza di collezione d'armi che però non lo autorizzava a portarla con sé. Di qui la decisione del giudice. A proposito dell'accusa di presunto porto illegale di proiettili ad espansione, il deputato, oggi nel gruppo misto dopo l'espulsione da Fratelli d'Italia, aveva raccontato: "Ho comprato quei proiettili in armeria, impossibile che lì vengano vendute munizioni da guerra come da reato contestato".

FdI espelle Emanuele Pozzolo: l'ora delle decisioni

Fratelli d'Italia ha espulso dal partito alla Camera dei deputati Emanuele Pozzolo. La decisione sarebbe stata ...

In relazione all'altro reato, invece, Pozzolo nelle sue dichiarazioni spontanee aveva spiegato che sul porto d'armi per difesa personale rilasciato dalla Prefettura di Biella non c'era alcuna specificazione di quale arma corta da sparo fosse tenuto a portare con sé.

Pozzolo, rinvio a giudizio per lo "sparo di Capodanno" con colpo di scena in aula

Si è conclusa l'udienza preliminare nei confronti del parlamentare Emanuele Pozzolo per la famigerata vicenda...

emanuele pozzolo

