Cagliari, gli antifascisti esaltano Tito ma i dem non dicono nulla

E ora le anime belle non si scandalizzano? Nessuna richiesta alla Schlein di condannare l’accaduto? Chissà, forse lo faranno oggi, con calma, passato il fine settimana, questione di priorità. Ma non potranno certo rimanere zitte di fronte a giovani e meno giovani di sinistra che brandiscono la bandiera del sanguinario Tito, no? D’altronde l’altro giorno dopo che nella sede di Fratelli d’Italia a Parma un gruppetto aveva intonato canti fascisti i progressisti hanno immediatamente chiesto alla premier di prendere le distanze. Di più: per alcuni la responsabilità morale è stata proprio di Giorgia Meloni e di questo governo di fascistacci. Adesso dunque siamo certi che i dem, guidati nel coro dal vibrante baffone di Sandro Ruotolo, inonderanno le agenzie di stampa per condannare i nostalgici rossi.

IL MISFATTO

È successo che sabato a Cagliari, mentre lanciavano di tutto contro la polizia, gli antagonisti hanno esposto l’infame stella della bandiera della Repubblica socialista Federale di Jugoslavia. Hanno assaltato le forze dell’ordine e volevano assaltare anche il Blocco Studentesco, gruppo giovanile di destra che stava manifestando contro l’immigrazione clandestina. Corteo autorizzato, quest’ultimo, a differenza di quello degli antagonisti che però si sono democraticamente radunati incappucciati per pestare chi non la pensava come loro. La polizia non l’ha permesso.

Percepiamo già il distinguo dei politici progressisti: “I manifestanti di sinistra non avevano nessuna bandiera del Pd o di Avs, neanche dei 5Stelle, a differenza di quelli che inneggiavano al Duce, che stavano nella sede del partito del presidente del Consiglio”. E però c’è il piccolo particolare (preceduto dal fatto che Fdi ha commissariato l’intera sezione) che la contromanifestazione con la bandiera di Tito e contro la polizia era stata benedetta e sostenuta dal gruppo consiliare del Partito democratico di Cagliari, Comune amministrato dal centrosinistra.