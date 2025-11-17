Libero logo
lunedì 17 novembre 2025
Milano, la frase dopo lo schianto: così il conducente senza patente voleva farla franca

Un violento incidente stradale ha sconvolto l'alba di domenica 16 novembre in viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata Bicocca della metropolitana. Un potente Suv Mercedes Classe G Brabus, con oltre 700 cavalli, si è scontrato frontalmente con una Opel Corsa provenente da viale Esperia. L'impatto è stato devastante: il fuoristrada si è ribaltato, la cabina si è staccata dal telaio e si è sviluppato un incendio. Sul posto, intorno alle 6:20, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e mezzi del 118, con quattro ambulanze e tre automediche.Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone.

A bordo del Suv, diretto verso il centro città, viaggiavano tre giovani milanesi: Pietro Silva Orrego, 19enne, trovato in arresto cardiaco e rianimato sul posto da un medico del Niguarda passato casualmente; è deceduto domenica sera in ospedale. Critiche le condizioni della 30enne S. T., inizialmente in codice giallo al Policlinico, poi operata e con prognosi riservata. Meno grave il 23enne E. R., trasportato in codice giallo al San Raffaele.Sull'Opel Corsa, con tre occupanti, il conducente L. C., 32enne napoletano, è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo.

Risultato positivo al narco-test preliminare, ma sono in corso accertamenti per stabilire se l'assunzione di droga sia avvenuta prima dell'incidente.Le indagini della polizia locale, coordinate da Gianluca Mirabelli, hanno rivelato una dinamica inquietante. Il Suv, intestato a una società di noleggio lusso, era guidato da Y. N., 20enne milanese senza patente. Trovato sul posto con vestiti insanguinati, il giovane ha finto di essere un passante sceso da un tram per prestare soccorso. Smascherato dalle telecamere di sorveglianza – che lo mostrano già presente prima dello schianto – dalla testimonianza del medico del Niguarda, che lo ha riconosciuto al volante, e da una scarpa ritrovata a bordo del veicolo. La sua posizione è ora al vaglio della procura.

