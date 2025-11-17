Milano, la frase dopo lo schianto: così il conducente senza patente voleva farla franca

Un violento incidente stradale ha sconvolto l'alba di domenica 16 novembre in viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata Bicocca della metropolitana. Un potente Suv Mercedes Classe G Brabus, con oltre 700 cavalli, si è scontrato frontalmente con una Opel Corsa provenente da viale Esperia. L'impatto è stato devastante: il fuoristrada si è ribaltato, la cabina si è staccata dal telaio e si è sviluppato un incendio. Sul posto, intorno alle 6:20, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e mezzi del 118, con quattro ambulanze e tre automediche.Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone.

A bordo del Suv, diretto verso il centro città, viaggiavano tre giovani milanesi: Pietro Silva Orrego, 19enne, trovato in arresto cardiaco e rianimato sul posto da un medico del Niguarda passato casualmente; è deceduto domenica sera in ospedale. Critiche le condizioni della 30enne S. T., inizialmente in codice giallo al Policlinico, poi operata e con prognosi riservata. Meno grave il 23enne E. R., trasportato in codice giallo al San Raffaele.Sull'Opel Corsa, con tre occupanti, il conducente L. C., 32enne napoletano, è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo.