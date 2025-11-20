Il pericolo islamista dimenticato da noi (e nascosto da loro)

Accanto alla questione (tabù, tranne che per Libero e pochissime altre voci) del rapporto tra criminalità e immigrazione incontrollata, c’è l’altro grande tema rimosso, indicibile, anzi automaticamente esposto - per chiunque osi sollevarlo- all’accusa di “islamofobia”. Si tratta - inutile girarci intorno - del rischio dell’integralismo islamista a casa nostra. Parliamoci chiaro: se almeno per qualche mese in Medio Oriente si può sperare in uno spiraglio di tregua, nulla ci garantisce rispetto all’ipotesi di un’offensiva di tipo diverso nelle nostre città, nel cuore dell’Occidente. Per paradosso, dunque, ora si rischia più “qui” che “lì”, e sia gli strateghi del fondamentalismo sia i loro piccoli emuli in franchising, fino agli inafferrabili lupi solitari, possono darsi l’obiettivo di fare dell’Occidente il campo di svolgimento del secondo tempo della partita, visto che il primo tempoquello disputato in Medio Oriente - è stato nettamente perduto da Hamas.

Venendo a noi, le insidie sono multiformi. Finora l’Italia è stata risparmiata da grandi azioni terroristiche, ma lo stesso non si può dire per numerosi altri paesi europei: Spagna, Francia, Germania, Belgio, per citarne solo alcuni.

Anche qui, tuttavia, abbiamo in circolazione soggetti che invocano rappresaglie contro “traditori, infedeli e collaborazionisti”. Prediche infiammate che prima o poi qualcuno potrebbe trasformare in azioni. Non solo. A livello globale (da New York a Londra, e presto forse anche a Parigi) il mix di democrazia e demografia, di metodo elettorale (di cui siamo ovviamente fieri) e tendenze demografiche (che invece devono inquietarci), proietta “naturalmente” candidati islamici verso cariche pubbliche di assoluto rilievo. Molto spesso - peraltro - con una carica di ambiguità che continua ad aleggiare. Questo giornale vi ha più volte raccontato (e lo fa anche oggi) il numero crescente di islamici, dal Regno Unito alla Francia, che, se fossero ipoteticamente chiamati a scegliere tra legge ordinaria e sharia, non avrebbero esitazioni a far prevalere - con ogni mezzo - il loro ordinamento religioso, non di rado interpretato in chiave massimalista. Vogliamo far finta che il tema non esista? Giriamo la testa dall’altra parte?