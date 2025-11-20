Meteo, otto gradi sotto la media: Italia al gelo, ecco dove

Arriverà domani il primo freddo della stagione, con possibili nevicate a bassa quota al nordovest e a quote collinari al centrosud. Le temperature minime e massime scenderanno ovunque fino a circa 6-8° gradi sotto la media del periodo.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', una perturbazione in formazione sul Mar Ligure porterà l'inverno in Italia per più giorni. Domani troveremo il primo crollo termico al Nord con la possibilità di fiocchi a bassa quota tra Lombardia, Emilia e Basso Piemonte, specie in serata. Sabato sarà ancora maltempo su buona parte dell'Italia con la bassa pressione che dalla Liguria si sposterà verso le regioni adriatiche: si prevede neve a quote collinari su Appennino e Alpi, mentre la pianura dovrebbe essere risparmiata dai fiocchi. Domenica tornerà un po' di sole con una tregua meteorologica, prima di un nuovo peggioramento dalla sera: tra la notte del lunedì e le prime ore di martedì avremo la massima probabilità di neve in pianura al Nord.

Nel dettaglio: - Giovedì 20. Al Nord: molte nubi, piogge deboli, dapprima in Lombardia, in serata sul Triveneto. Neve sulle Alpi. Al Centro: peggiora su tirreniche e Umbria. Al Sud: rovesci forti sulla Campania. - Venerdì 21. Al Nord: instabile e freddo, neve possibile anche in pianura al Nordovest. Al Centro: molto nuvoloso, poche piogge. Al Sud: maltempo in Campania, ventoso. - Sabato 22. Al Nord: asciutto, ma freddo, neve in Romagna a bassa quota. Al Centro: maltempo diffuso, neve copiosa in collina. Al Sud: piogge e rovesci sparsi. Tendenza: domenica temporaneo miglioramento, poi nuovo ciclone dalla sera con neve al Nord. Instabile e freddo fino a martedì.