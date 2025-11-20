Libero logo
Roma, inaugurato il Museo del Patriarcato: ecco cosa sarà esposto

di Andrea Carrabinogiovedì 20 novembre 2025
Roma, inaugurato il Museo del Patriarcato: ecco cosa sarà esposto

Fermi tutti. L'ultima battaglia delle femministe? Passa dal Museo del Patriarcato. Ebbene sì, il "MUPA" sarà inaugurato in anteprima a Roma da ActionAid in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E promette già di regalarci delle perle clamorose. Un esempio? Al suo interno verranno esposte buste paga di colori diversi per uomini e donne, ante segnate da pugni e, ancora, specchi che restituiscono frasi di mansplaining. La madrina dell'iniziativa sarà invece Violante Pacido

"Il patriarcato ha tante sfaccettature, certo nel tempo alcuni aspetti sono stati superati ma non ancora del tutto, qualunque negazione della sua esistenza è frutto della paura di nuovi equilibri - ha spiegato l'attrice -. La libertà della donna nella società al pari di un uomo fa sì che certi privilegi a cui l’uomo è abituato vengano meno, ed è per questo che alcuni uomini scalpitino, e cercano di sminuirne l’esistenza, ma da certe consapevolezze non si può tornare indietro solo andare avanti. È tempo di costruire insieme un cammino più vero e potenzialmente più complice”.

L'idea del museo del Patriarcato è proiettare i visitatori nel futuro. Più nello specifico al 2148, l'anno in cui - stando all'ultimo Global Gender Gap Report - sarà raggiunta l’uguaglianza di genere. n questo futuro desiderabile il pubblico è chiamato a interrogarsi su credenze, comportamenti e stereotipi che nel XX e XXI secolo hanno alimentato la disparità e la violenza di genere esplorando alcune delle più emblematiche “reliquie” di un mondo che non c’è più.

