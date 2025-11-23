Padova, tenta di rapire una bimba di un anno e picchia il padre: chi è l'orco

Un ventiduenne tunisino è stato arrestato dalla Polizia a Padova per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per percosse e per il tentativo di sequestro di una bambina di un anno , in Piazzale Stazione. Avviata anche la revoca del permesso di soggiorno. Dopo aver colpito con un pugno al volto il padre della piccola, un rumeno di 21 anni, il tunisino ha tentato di allontanarsi con il passeggino a cui la bambina, che in quel momento stava dormendo, era stata assicurata con le cinture di sicurezza.

Accompagnato in Questura il tunisino, residente in provincia di Padova, regolare sul territorio , entrato in Italia circa un anno fa, ha colpito un agente con calci, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Dopo aver assicurato delle buone condizioni della piccola, la bambina è stata riaffidata al padre. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio del 20 novembre, nell'ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Padova. A seguito del giudizio per direttissima, che si è tenuto nella mattinata di venerdì 21 novembre, convalidato dell'arresto , il tunisino è stato sottoposto alla Misura Cautelare dell'Obbligo di Dimora nel comune di residenza.