Stretta anti-maranza: a Milano già 800 arresti, 7 su 10 sono nordafricani

Categoria umana: “maranza”. A Milano, dove questi spopolano più che altrove, il termine deriva dalla crasi tra marocchino e zanza, ovvero ladruncolo. Citiamo la Treccani: “Giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga, riconoscibili anche dal modo di vestire appariscente (con capi e accessori griffati, spesso contraffatti) e dal linguaggio volgare”. L’emergenza è quanto mai attuale e i maranza degli anni ’80 e’90, i “tamarri” delle periferie malvisti da tutti, non sono i maranza di oggi in tuta acetata, cappellino, marsupio a tracolla dove custodire lo smartphone per filmare le imprese con cui auto-celebrarsi sui social, scarpe da ginnastica o ciabatte (d’estate). E lame in tasca sempre pronte da far brillare. Milano è l’epicentro del terremoto che sta sconquassando il Paese. Il motivo è molto semplice: qui ci sono i locali, la bella vita, i danè. I giovani ribelli, arroganti e violenti, i cosiddetti “italiani di seconda generazione” che italiani non si sentono e anzi odiano l’Italia perché sono egiziani, marocchini, pakistani, ecudoriani, partono dai quartieri popolari - San Siro e Corvetto su tutti, dove spesso e volentieri sono occupanti senza contratto insieme alle loro famiglie - e puntano le zone della movida: corso Como, Navigli, Colonne, City Life, Arco della Pace sono le mete predilette dove mordere. Rapine e borseggi.

Insulti e aggressioni. Coltelli e spray urticanti. La strada è il loro campo di battaglia, anche se non disdegnano centri commerciali e mezzi pubblici. Il branco e la banlieue di provenienza, più dell’etnia, sono la loro forza. Alcol e droga la benzina per mettere in moto le loro scorribande. Le vittime? Coetanei, dunque ragazzi dai 15 anni in su, e turisti. CONTROLLI CAPILLARI Le forze dell’ordine, con l’attuale governo, sono più che mai sul pezzo. Dati alla mano, da inizio anno a oggi, a Milano si contano più di 800 arresti (di cui oltre 500 operati dalla Polizia di Stato) per scippi e rapine. Sette balordi su dieci sono stranieri, la quasi totalità nordafricani, in particolare egiziani. Di più: il 20 per cento dei responsabili di tali reati è minorenne. Il controllo del territorio, grazie agli incessanti servizi straordinari, è capillare. Forze dell’ordine, associazioni e partecipate come Amsa (igiene ambientale) e Atm (trasporti): l’unione fa la sicurezza. È così che si dà la caccia a spacciatori, malviventi specializzati nei reati predatori e clandestini.

Di pari passo procede la mappatura degli abusivi, spesso e volentieri stranieri, che occupano senza titolo alloggi popolari. A ottobre i poliziotti hanno setacciato il quartiere Bonola e nei giorni scorsi hanno fatto capolino pure tra il Lorenteggio e il Giambellino. Si andrà avanti così in tutte le periferie più calde. Poi c’è la parte investigativa. Ad aprile la polizia ha arrestato cinquanta maranza (di cui 18 maggiorenni), principalmente marocchini ed egiziani: associazione a delinquere, ricettazione, riciclaggio e rapina i reati contestati. A tenere le fila era un rumeno, abusivo nei caseggiati di San Siro che commissionava i furti e spediva i gioielli rubati in patria. Pagava in contanti le sue squadre. A settembre, invece, in manette erano finiti 111 maggiorenni e cinque minorenni tra la metropoli e l’hinterland. Gli agenti della squadra mobile, durante le perquisizioni, avevano sequestrato oltre un etto di cocaina, oltre 22 chili di marijuana e hashish, 20 grammi di eroina, 27 coltelli, pistole scacciacani, spray urticanti e perfino un machete. La refurtiva recuperata? Collane d’oro, cellulari e occhiali di marca. Oltre alla bellezza di 130mila euro in contanti.

