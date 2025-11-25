Rimini, sesso in cambio di favori alle immigrate: esplode lo scandalo

Un funzionario della Prefettura di Rimini, 61 anni, è finito sotto inchiesta con l'accusa di aver chiesto favori sessuali a donne straniere in cambio di pratiche burocratiche. L'indagine è sul reato di violenza sessuale. La Procura ha chiesto per l'uomo gli arresti domiciliari. Mentre il 61enne sarà interrogato in settimana dalla gip Raffaella Ceccarelli. Il caso è emerso con la denuncia di una delle donne molestate. Per il 61enne, dunque, è scattato il "codice rosso".

"È un'indagine complessa, abbiamo avuto gli atti da poco per cui stiamo lavorando alla posizione difensiva in attesa dell'interrogatorio preventivo - ha detto la legale del 61enne -. E ovviamente le informazioni sono riservate". La donna che ha denunciato tutto si era presentata alla prefettura di Rimini la scorsa estate per avere dei documenti. E le molestie sarebbero avvenute mentre il funzionario svolgeva le proprie mansioni redigendo gli atti burocratici per le utenti.