Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Tor Tre Teste, "con me o ti ammazzo": il racconto horror della 19enne stuprata

di
Libero logo
mercoledì 26 novembre 2025
Tor Tre Teste, "con me o ti ammazzo": il racconto horror della 19enne stuprata

2' di lettura

"Quattro-cinque uomini sono comparsi all’improvviso mentre eravamo in auto": a parlare è il ragazzo della 19enne violentata nel parco Tor Tre Teste di Roma, mentre lui veniva tenuto fermo. Sentito dagli investigatori poco dopo l’aggressione subìta vicino all’ex campo da calcio, il giovane di 24 anni, ancora scosso, ha raccontato: "Ci hanno minacciati di morte". I fatti risalgono alla notte del 25 ottobre scorso in una zona isolata del parco pubblico. 

La coppia è riuscita a identificare tre aggressori, che infatti poi sono stati arrestati. Gli altri due invece sono ancora in fuga. La 19enne, sentita anche lei dalla polizia, ha fornito la sua versione dei fatti: "Sono entrati in auto dopo aver sfondato un finestrino e mi hanno preso il telefonino che stava sul sedile, mi sono allungata per riprendermelo e a quel punto uno di loro mi ha afferrato per un braccio e mi ha trascinato fuori. 'Adesso vieni con me o ti ammazzo', mi ha detto, portandomi a forza verso gli alberi. Ma non era da solo, c’era un altro con lui che controllava che non arrivasse nessuno". La coppia aggredita si era conosciuta da poco tempo sui social e aveva cominciato a frequentarsi. 

Lo stupro choc e l'immigrazione che fa paura

No, non è sfortuna e nemmeno statistica. Se lo stesso parco di Tor Tre Teste, a Roma Est, è stato teatro a...

Oggi Tor Tre Teste, dopo gli stupri dell’agosto scorso su una 44enne appena uscita da un locale e su una 60enne che all’alba portava a spasso il cane, viene considerato ancora uno dei quartieri romani più a rischio per le donne. Nei mesi passati, infatti, i residenti avevano pensato di organizzare delle ronde notturne, che però sono state vietate dal V Municipio. 

Roma, stuprata al parco davanti al fidanzato: l'orrore di 3 africani

Una ragazza di 20 anni è stata stuprata davanti al fidanzato da un gruppo di tre uomini al parco Tor Tre Tes...
tag
tor tre teste
violenza

Tor Tre Teste Roma, stuprata al parco davanti al fidanzato: l'orrore di 3 africani

Contro la violenza di genere Giornata contro la violenza sulle donne, Giorgia Meloni: "Non ci fermiamo"

Iniziativa mondiale Violenza sulle donne, una giornata per dire "no"

ti potrebbero interessare

Pisa, violenza sessuale su una bimba di 6 anni: arrestato 23enne straniero

Pisa, violenza sessuale su una bimba di 6 anni: arrestato 23enne straniero

Redazione
Famiglia nel bosco, Nordio: "Una misura estrema". Si muove la politica: cambia tutto?

Famiglia nel bosco, Nordio: "Una misura estrema". Si muove la politica: cambia tutto?

Garlasco, Sempio e il nodo dello scontrino: scintille in tv

Garlasco, Sempio e il nodo dello scontrino: scintille in tv

Redazione
Garlasco, bomba del Tg1: "Stasi sta per chiedere la revisione del processo"

Garlasco, bomba del Tg1: "Stasi sta per chiedere la revisione del processo"

Redazione