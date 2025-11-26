Tor Tre Teste, "con me o ti ammazzo": il racconto horror della 19enne stuprata

"Quattro-cinque uomini sono comparsi all’improvviso mentre eravamo in auto": a parlare è il ragazzo della 19enne violentata nel parco Tor Tre Teste di Roma, mentre lui veniva tenuto fermo. Sentito dagli investigatori poco dopo l’aggressione subìta vicino all’ex campo da calcio, il giovane di 24 anni, ancora scosso, ha raccontato: "Ci hanno minacciati di morte". I fatti risalgono alla notte del 25 ottobre scorso in una zona isolata del parco pubblico.

La coppia è riuscita a identificare tre aggressori, che infatti poi sono stati arrestati. Gli altri due invece sono ancora in fuga. La 19enne, sentita anche lei dalla polizia, ha fornito la sua versione dei fatti: "Sono entrati in auto dopo aver sfondato un finestrino e mi hanno preso il telefonino che stava sul sedile, mi sono allungata per riprendermelo e a quel punto uno di loro mi ha afferrato per un braccio e mi ha trascinato fuori. 'Adesso vieni con me o ti ammazzo', mi ha detto, portandomi a forza verso gli alberi. Ma non era da solo, c’era un altro con lui che controllava che non arrivasse nessuno". La coppia aggredita si era conosciuta da poco tempo sui social e aveva cominciato a frequentarsi.