Meteo, Mario Giuliacci: "In arrivo freddo, pioggia e neve". Ecco dove

Dopo una lunga fase di maltempo, l'Italia si prepara a un weekend caratterizzato da un temporaneo miglioramento, destinato però a durare poco. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , ra sabato e domenica, infatti, una breve incursione dell'alta pressione lascerà presto spazio a una nuova perturbazione atlantica che renderà l'avvio di dicembre fortemente instabile.

Sabato 29 novembre la penisola sarà interessata da una tregua atmosferica: l'alta pressione garantirà cieli in gran parte sereni e condizioni nel complesso stabili. Nonostante il sole, le temperature resteranno basse, complice l'afflusso di correnti settentrionali che manterranno l'aria fredda su quasi tutto il territorio. Qualche fenomeno residuo potrà insistere soltanto tra Calabria e Sicilia, ma senza particolari criticità. Si tratterà comunque di un miglioramento effimero. A livello emisferico, infatti, nuove strutture cicloniche in formazione sull'Atlantico sono pronte a raggiungere l'Europa meridionale, puntando con decisione verso il Mediterraneo.