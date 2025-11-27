Meteo, Mario Giuliacci: "In arrivo freddo, pioggia e neve". Ecco dove

Dopo una lunga fase di maltempo, l'Italia si prepara a un weekend caratterizzato da un temporaneo miglioramento, destinato però a durare poco. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, ra sabato e domenica, infatti, una breve incursione dell'alta pressione lascerà presto spazio a una nuova perturbazione atlantica che renderà l'avvio di dicembre fortemente instabile.
Sabato 29 novembre la penisola sarà interessata da una tregua atmosferica: l'alta pressione garantirà cieli in gran parte sereni e condizioni nel complesso stabili. Nonostante il sole, le temperature resteranno basse, complice l'afflusso di correnti settentrionali che manterranno l'aria fredda su quasi tutto il territorio. Qualche fenomeno residuo potrà insistere soltanto tra Calabria e Sicilia, ma senza particolari criticità. Si tratterà comunque di un miglioramento effimero. A livello emisferico, infatti, nuove strutture cicloniche in formazione sull'Atlantico sono pronte a raggiungere l'Europa meridionale, puntando con decisione verso il Mediterraneo.
La svolta arriverà già dalla mattinata di domenica 30 novembre, quando le prime precipitazioni raggiungeranno Piemonte, Liguria e alta Toscana. Sulle Alpi sono attese nevicate intense a partire dai 1000-1200 metri, con quota neve in ulteriore calo grazie all'ingresso di aria più fredda in quota. Con il passare delle ore il fronte perturbato si estenderà a gran parte del Centro-Nord e alla Campania, inaugurando una nuova fase di maltempo destinata a protrarsi anche nei primi giorni di dicembre. L'inizio del mese sarà dunque segnato da una sequenza di perturbazioni che manterranno l'Italia in un contesto fortemente instabile.