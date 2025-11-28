Garlasco, asse Sempio-Poggi contro i pm: clamoroso, cosa sta succedendo

Questa conclusione demolisce la relazione del 2014 del professor Francesco De Stefano , che aveva definito il DNA degradato perché "il risultato della prima analisi non era stato confermato dalla replica", contribuendo così alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Senza quell’assunto, la presenza del DNA di un altro uomo sotto le unghie avrebbe probabilmente impedito la sentenza di colpevolezza.Le nuove analisi confermano le tesi della difesa di Stasi e della Procura di Pavia.

Caso Garlasco , colpo di scena decisivo. La perita del giudice Denise Albani ha comunicato via Pec che l’analisi biostatistica sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi ha restituito una «piena concordanza» tra l’Ignoto 1 e l’aplotipo Y di Andrea Sempio, il 37enne indagato per omicidio in concorso. Il calcolo, basato su un database di oltre 39.000 aplotipi dell’Europa occidentale, attribuisce la traccia alla linea paterna di Sempio.La perizia ufficiale sarà depositata il 5 dicembre.

Andrea Sempio, come riporta ilTempo, si è detto "amareggiato" per l’anticipazione dei risultati (l’incidente probatorio non è secretato) ma è certo di poter "dimostrare" la propria "innocenza" tramite i suoi consulenti. La famiglia Poggi bolla invece la valutazione della Albani come priva di "validità scientifica" e "nulla", sostenendo che un risultato "in condizioni di criticità e non è consolidato" – perché De Stefano "l’ha ripetuto e non ha avuto lo stesso esito" – non è un "dato scientifico attendibile". Restano quindi ancorati alla condanna di Stasi.