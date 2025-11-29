Pensioni, scattano gli aumenti: quanto cresce l'assegno nel 2026

Il prossimo anno aumentano le pensioni, il tutto in virtù della rivalutazione, che sarà superiore rispetto al 2025: lo ha stabilito ufficialmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2025 - che fissa la perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 2026.

Dopo la rivalutazione dello 0,8% del 2025, l’incremento previsto per il prossimo anno è pari all’1,4% (con possibilità di arrivare a 1,5%, secondo alcune simulazioni). Questo adeguamento tiene conto dell’andamento dell’inflazione per preservare il potere d’acquisto dei pensionati.

Significativo, oltre all’aumento generico, è anche il rialzo del “trattamento minimo”. Il valore della pensione base del 2025 - pari a 603,40 euro - salirà a circa 611,84 euro nel 2026. Per chi percepisce l’assegno vitalizio, l’importo passerà da 343,97 euro a circa 348,78 euro. Questi riferimenti sono fondamentali, perché il “minimo” è la soglia di riferimento per stabilire non solo l’importo degli assegni, ma anche i limiti per prestazioni e benefici collegati al reddito.