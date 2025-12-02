Bergamo, via il bue e l'asinello da canti e poesie di Natale

Via Gesù. Via Giuseppe e Maria. Via la stella cometa. Via pure il bue e l’asinello. Banditi tutti da canzoni e poesie: si celebra il Natale ma senza nessun riferimento al Natale. Guai a chiamare le cose col proprio: qualcuno può offendersi. Chi? Gli islamici, ovviamente. Il 25 dicembre, giorno della Natività, si avvicina e le follie iper-progressiste avanzano a passo spedito. Dopo Genova (stop al presepe in Comune), Bruxelles (il presepe c’è ma i membri della Sacra Famiglia sono raffigurati senza volto) e Grosseto (alla recita di Natale “Jingle Bells” si canta ma senza nominare Gesù), l’ultima fermata è Chiuduno, in provincia di Bergamo. All’istituto comprensivo del paese, poco più di seimila abitanti, stanno arrivando raccomandazioni precise dai vertici: i simboli religiosi vanno evitati per non urtare la sensibilità degli alunni immigrati.

L'ARRETRAMENTO

Da queste parti, in alcune classi, i bambini stranieri sono infatti più di quelli italiani. Pakistani, senegalesi, albanesi, nordafricani, indiani. Nessuna di queste comunità ha però fatto pressioni affinché la tradizione cristiana fosse cancellata: come spesso accade, tutto è partito da chi al contrario dovrebbe favorire l’integrazione e non l’arretramento culturale. L’indicazione arrivata dalla dirigenza scolastica, stando a quanto risulta a Libero, è stata molto chiara: depurare ogni canzone e ogni poesia da tutto ciò che riguarda la Natività, tanto per tutto ciò c’è già l’ora di religione. Ammessi solo riferimenti a scambi di regali, alberi addobbati e pace.

Dovranno quindi dimostrare grande creatività maestre e professoresse per inventare testi di Natale senza parlare di Natale. Un po’ come chiedere di risolvere un problema matematico senza poter fare addizioni e sottrazioni. Un po’ affrontare un’interrogazione di storia senza poter citare le date principali degli avvenimenti. Un po’ come fare un tema senza poter usare articoli e avverbi. Una vera e propria missione impossibile. Persino le decorazioni nelle aule e nei corridoi devono essere neutre: sì a pupazzi e fiocchi di neve e palline, no a stelle comete (chi voleva donarne una alla scuola si sarebbe sentito rispondere «no, grazie» perché considerato un simbolo «troppo religioso»). Va da sé che nemmeno il presepe sarà allestito nell’istituto di Chiuduno. Ma questa, tra la comunità scolastica, viene recepita come una decisione scontata. Perché la corsa a nascondere le proprie tradizioni e a calpestare le proprie radici è qualcosa di ormai consolidato.