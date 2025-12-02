Meteo-Giuliacci: ecco quando finiscono piogge e gelo

A partire da oggi, martedì 2 dicembre, l’Italia sarà investita da una lunga fase di maltempo che durerà praticamente tutta la settimana, con una serie di perturbazioni in rapida successione. Ecco le previsioni di MeteoGiuliacci.it

Martedì 2 dicembre

Il primo ciclone, già attivo al Nord e al Centro, si indebolisce ma mantiene instabilità. Residue precipitazioni interessano il Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia), mentre sul resto della penisola domina nuvolosità irregolare senza fenomeni significativi.

Mercoledì 3 dicembre

Arriva un nuovo ciclone: la Sardegna sarà la prima a essere colpita, con venti meridionali in rinforzo. Il maltempo si sposta poi sul Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria occidentale) con piogge e nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 900-1000 metri. Altrove nuvolosità variabile e isolate deboli piogge.

Giovedì 4 dicembre

Un terzo ciclone, di origine nordafricana, si forma sul basso Mediterraneo e porta maltempo intenso al Sud, soprattutto su Puglia, Calabria ionica e Basilicata, con rovesci anche forti. Il resto d’Italia gode di maggiore stabilità, salvo locali piogge deboli su Piemonte e Liguria.

Venerdì 5 dicembre

Nuova perturbazione in discesa dalla Francia: Sardegna, Nord-Ovest e regioni tirreniche saranno le aree più colpite, con precipitazioni diffuse.

Fine settimana

Le ultime elaborazioni vedono segnali di miglioramento a partire da sabato 6 e soprattutto domenica 7 dicembre, con un possibile ritorno a condizioni più stabili e asciutte su gran parte del Paese.In sintesi: una settimana decisamente dinamica e piovosa, con i fenomeni che si spostano progressivamente da nord a sud, per poi attenuarsi nel weekend.