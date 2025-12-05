Tatiana Tramacere, Dragos-choc: "Non ho capito nulla"

La grande paura, poi il lieto fine e l'inatteso ribaltone: la sparizione e il ritrovamento di Tatiana Tramacere assomiglia sempre di più alla trama di un film giallo. L'amico sospettato di averla sequestrata per 10 giorni, infatti, ha rivelato che è stata la stessa ragazza a organizzare la sua "fuga". Una versione che sarebbe stata confermata dalla stessa 27enne, studentessa di Filosofia, che nella notte è già tornata nella sua casa di Nardò, con i genitori e il fratello Vladimir. "Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito integralmente tutti i fatti che riguardano la mia persona e in generale la scomparsa di Tatiana - ha spiegato ai giornalisti Dragos Ioan Gheormescu, il 30enne di origini romene nella cui mansarda è stata ritrovata la ragazza sparita il 24 novembre scorso -. In particolare confermo che il forte sentimento di affetto reciproco tra me e Tatiana, che si è consolidato con la convivenza di fatto in questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura che ripeto era di comune accordo. Da parte mia ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita".

Nel tardo pomeriggio si era diffusa anche in Rete la notizia (falsa) del ritrovamento del suo cadavere. Tatiana, invece, era viva e vegeta nella stessa cittadina in provincia di Lecce in uno stanzino vicino alla mansarda dove soggiorna il 30enne, in via Giannone. "Profondamente rammaricato e anche alla luce della giornata di ieri e dell'intervento degli organi di polizia chiedo scusa ai genitori e ai parenti di Tatiana, ai militari dell'Arma intervenuti, ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò e in particolare alla signora Teresa e ai suoi figli proprietari della casa dove vivo", ha aggiunto Gheormescu, che quando si era sparsa la voce della morte dell'amica ha rischiato perfino il linciaggio da parte della folla che si era radunata sotto casa sua.

Perché Tatiana abbia organizzato questa sceneggiata, non è ancora chiaro. "Adesso ha bisogno di tranquillità e di pace e la vicinanza della sua famiglia e dei suoi cari. Non le abbiamo fatto domanda, l'abbiamo solo abbracciata. Sarà lei quando se la sentirà di parlare a raccontarci cosa è successo", ha spiegato il fratello Vladimir ai cronisti. "Oggi è una giornata di festa", ha concluso.

