Tatiana Tramacere, la clamorosa voce: "Sparita per aumentare i follower"

Tatiana Tramacere, 27enne di Lecce, era scomparsa il 24 novembre 2024 e ritrovata viva e in buona salute il 4 dicembre nella mansarda dell’amico 30enne Dragos Ioan Gheormescu. Per undici giorni aveva fatto perdere completamente le sue tracce, scatenando apprensione, paura e una massiccia ricerca da parte di carabinieri e familiari, che temevano il peggio (tant’è che la Procura aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio).Le telecamere hanno confermato che Tatiana era entrata volontariamente nell’appartamento con l’amico il giorno della scomparsa e non era più uscita fino all’irruzione delle forze dell’ordine. L’amico aveva inizialmente mentito agli investigatori, probabilmente per coprirla.

Alla luce dei fatti, la Procura ha archiviato tutto: non c’è alcun reato, si è trattato di un allontanamento volontario.Rimane però il mistero del perché l’abbia fatto. L’ipotesi più diffusa sui social è che volesse attirare attenzione e aumentare i follower, accusa che le sta procurando una valanga di insulti e critiche feroci: da chi la definisce egoista per aver fatto soffrire la famiglia a chi chiede che paghi di tasca propria le spese delle ricerche.Il fratello Vladimir, però, frena ogni polemica: "Oggi è una giornata di festa. Tatiana sta bene, ora ha bisogno solo di pace e della vicinanza della famiglia. Non le abbiamo fatto domande, l’abbiamo solo abbracciata. Quando si sentirà pronta sarà lei a parlare".La ragazza è stata portata in ospedale per controlli ed è tornata a casa con i genitori nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. Il caso giudiziario è chiuso, quello umano e social è appena cominciato.