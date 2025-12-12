Repubblica, i greci che comprano da Elkann? Rumors: cosa vogliono fare davvero

Fonti vicine al dossier relativo al gruppo Gedi di John Elkann riferiscono che Antenna Group, il possibile acquirente, considera l'Italia un Paese strategico per la propria espansione internazionale e ribadisce che ogni iniziativa industriale viene portata avanti con il massimo rispetto per i contesti in cui opera. In Italia, proseguono le fonti, Antenna Group punta a una strategia di sviluppo, con l'obiettivo di investire nei media nazionali per farli crescere e accompagnarli verso una dimensione internazionale. Le linee guida dell'investimento - riferiscono ancora - si muovono nella tradizione del gruppo, che ha sempre dimostrato rispetto dell'indipendenza giornalistica e del pluralismo. Non ci sarebbe nessuno stravolgimento in programma, insomma.

Le stesse fonti ricordano che Antenna Group è una multinazionale attiva nei media con una consolidata esperienza nello sviluppo di realtà editoriali a livello globale. Il gruppo opera in 22 Paesi, tra cui Europa, Regno Unito, Canada e Australia e gestisce 37 canali che raggiungono 500 milioni di persone. È stato inoltre importante investitore nel sito Vice, noto media liberal negli Stati Uniti, e in Rain Group e Univision, conglomerato di broadcaster americano in lingua spagnola. L'investimento - spiegano - è interamente riconducibile al gruppo greco della famiglia Kyriakou e si muove in una logica di presenza di lungo periodo.