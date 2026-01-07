Crans-Montana, "l'ora della rabbia": la rivelazione di Christian Raimo

La strage di Capodanno a Crans Montana, con i sei giovanissimi italiani morti nel locale Le Constellation bruciato e trasformatosi in una trappola la notte di San Silvestro, è diventato un doloroso argomento di dibattito. Dalle responsabilità dei due titolari corsi, Jacques e Jessica Moretti, ancora a piede libero nonostante le evidenti falle nella sicurezza del bar, al tragico destino delle vittime. A loro pensa Christian Raimo, opioninista e attivista "anti-fascista" ma anche insegnante. "Come spesso capita a scuola, il minuto di silenzio è diventata l'ora di rabbia - rivela sui social lo scrittore, professore di Storia e Filosofia al liceo Archimede a Roma -. I ragazzi oggi in classe volevano parlare soprattutto della situazione dei locali a Roma. Dalla discoteca che per fare cassa fa entrare il doppio della capienza consentita, a quelli che non controllano l'età e ci stanno i ragazzini che si fanno male, a quelli che ti offrono loro la bottiglia con i fuochi d'artificio a quelli che se comunque non hai 60 euro per il privè devi stare ammassato tutta la sera in uno scantinato a quella volta che ce stava a cascà il tetto addosso, prof".

Come dire, Crans Montana è anche Italia. "La generazione descritta sempre come una massa di svampiti ha un'idea molto chiara di quanto e come i loro diritti non siano rispettati, e di cosa parliamo quando parliamo di sicurezza", conclude.

