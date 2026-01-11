Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

L'ondata di gelo secondo i climatologi: fa freddo solo perché il clima è più caldo

I soliti titoli "terroristici" e le solite smentite dei meteorologi (o almeno di alcuni di loro)
di Tommaso Lorenzinidomenica 11 gennaio 2026
L'ondata di gelo secondo i climatologi: fa freddo solo perché il clima è più caldo

3' di lettura

«Allerta meteo in cinque regioni del Sud Italia: ondata di gelo, neve e venti di burrasca» (repubblica.it). «Il freddo non molla la presa, arriva neve sulle coste dell’Adriatico» (lastampa.it). «Meteo, in Italia ondata di gelo: neve in arrivo, allerta in 5 regioni» (corriere.it). 

Il grande freddo del 2026, con l’Italia spaccata in due a cavallo dell’Epifania, fra il Centro-Sud imbiancato di neve e il resto del Paese alle prese con il ghiaccio seppur baciato da sole, cozza con la narrazione che siamo irreparabilmente condannati a un clima sempre più caldo e sempre più tropicale.

Gli esperti (quasi con gusto perverso) avevano appena diffuso i dati per cui, in attesa della conferma ufficiale dal programma Copernicus, il 2025 è stato il secondo anno più caldo mai registrato a pari merito con il 2023. Tendenza blindata dal dicembre appena passato, risultato meno caldo solo rispetto al record assoluto di dicembre 2022. Poi però arriva un gennaio da rabbrividire e perciò c’è bisogno di trovare contromisure mediatiche, «ha da passa’ ’a nuttata».

In questo, il climatologo Luca Mercalli è sempre fra i più efficaci. La sua analisi rilasciata alle agenzie spiega che quest’ondata di freddo non è un evento eccezionale, è stata finora «una settimana invernale, novecentesca: abbiamo avuto un episodio freddo, sotto la media, ma che sarebbe stato assolutamente normale per quegli inverni classici che avevamo negli Anni 80 e 90, prima che il surriscaldamento globale portasse all’innalzamento delle temperature». Insomma, battiamo i denti non per colpa di un’anomalia climatica estrema e «ci stupiamo perché siamo abituati al caldo: le ondate di freddo sono diventate più rare e brevi negli ultimi 25 anni, facendoci percepire il freddo “normale” come eccezionale».

E giù a sciorinare episodi più intensi in passato, quando l’inverno signora mia era davvero il Generale Inverno, e il freddo aveva la F maiuscola: «Nella storia recente ne abbiamo avuto di molto peggiori: ricordo quello del 2012 che è stato nettamente più intenso, ma anche quello del febbraio del 2018», si compiace Mercalli, con temperature ben più basse, ad esempio i -15 gradi in Piemonte.

Il climatologo non nega il freddo, ma lo contestualizza abilmente dipingendolo come un temporaneo ritorno a dinamiche invernali passate (e avvisando che nel giro di un paio di giorni le temperature saliranno ovunque). Tutto questo perché la linea degli esperti è sempre netta e univoca (unica?): le ondate di gelo non solo non contraddicono il riscaldamento globale, ma ne sono una manifestazione estrema e paradossale, legata alla destabilizzazione dei sistemi climatici. Fa freddo perché fa caldo. Una sottile e attenta argomentazione lessicale che strizza l’occhio alla distinzione meteo/clima: esattamente quella che costoro hanno sempre rinfacciato agli scettici del climate change, ma ora state tutti zitti, per favore. Tanto che nella calza della Befana hanno già infilato la gufata: secondo il Met Office, è previsto che il 2026 sarà tra gli anni più caldi, con temperature medie globali che si avvicineranno alla soglia di 1,5°C sopra i livelli preindustriali.

P.S. Ma che vuol dire freddo «novecentesco»? Pare più una chiacchiera da bar, roba da “ti ricordi quando ...?”, che un paragone scientifico...

tag
meteo

La morsa artica Meteo, "mai così freddo da un secolo": -15°, le zone più colpite

Previsioni del tempo Meteo, la ferocia della tempesta Goretti: cosa sta per accadere

Previsioni del tempo Paolo Sottocorona, chi raccoglie la sua eredità a La7

ti potrebbero interessare

Garlasco, Alberto Stasi e la "ragazza portoghese": un nuovo mistero nelle chat

Garlasco, Alberto Stasi e la "ragazza portoghese": un nuovo mistero nelle chat

Meteo, "mai così freddo da un secolo": -15°, le zone più colpite

Meteo, "mai così freddo da un secolo": -15°, le zone più colpite

Garlasco, i pm chiudono il quadro: "Abbiamo quel che cercavamo"

Garlasco, i pm chiudono il quadro: "Abbiamo quel che cercavamo"

Garlasco, "ecco dove cercare": dna ignoto, soffiata decisiva?

Garlasco, "ecco dove cercare": dna ignoto, soffiata decisiva?