Meteo, Mario Giuliacci: cambiamento senza precedenti, cosa ci aspetta

La settimana appena iniziata segna una svolta meteo, quasi senza precedenti, rispetto al freddo intenso e al maltempo del weekend appena concluso. Le previsioni indicano un miglioramento generale grazie all'avanzare di un'alta pressione che porta condizioni stabili e prevalenza di spazi soleggiati su gran parte della penisola.

Il tempo diventa più tranquillo, con cielo sereno o poco nuvoloso nella maggior parte delle regioni, specialmente al Centro-Sud.Le temperature rimangono comunque basse e invernali, con valori ancora sotto la media del periodo: minime frequentemente inferiori a 0°C (e possibili gelate) su buona parte del Centro-Nord, mentre al Sud, come spiuega meteogiuliacci.it , le massime potrebbero essere leggermente più miti ma senza eccessi.Alcune fonti indicano una fase iniziale ancora fredda lunedì 12, con possibili residui di instabilità (piovaschi locali su Liguria, Toscana o tirreniche), ma da martedì 13 il quadro tende a stabilizzarsi ulteriormente, con un lieve aumento termico progressivo grazie a correnti più miti da sud/ovest.

Non sono previsti fenomeni estremi nella prima parte della settimana: niente nuove ondate di gelo artico né maltempo diffuso. Il freddo persiste ma in modo più "gestibile", con nebbie possibili in pianura Padana e sole prevalente altrove.In sintesi, la settimana si apre all'insegna della stabilità atmosferica ma con temperature gelide soprattutto al Nord e Centro, in netto miglioramento rispetto al ciclone e alle nevicate del weekend appena concluso. Verso metà-fine settimana (dal 15-16) potrebbero arrivare primi segnali di cambiamento con correnti atlantiche più umide, ma per ora prevale il bel tempo freddo.