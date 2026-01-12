Meteo, Mario Giuliacci: cambiamento senza precedenti, cosa ci aspetta

La settimana appena iniziata segna una svolta meteo, quasi senza precedenti, rispetto al freddo intenso e al maltempo del weekend appena concluso. Le previsioni indicano un miglioramento generale grazie all'avanzare di un'alta pressione che porta condizioni stabili e prevalenza di spazi soleggiati su gran parte della penisola.
Il tempo diventa più tranquillo, con cielo sereno o poco nuvoloso nella maggior parte delle regioni, specialmente al Centro-Sud.Le temperature rimangono comunque basse e invernali, con valori ancora sotto la media del periodo: minime frequentemente inferiori a 0°C (e possibili gelate) su buona parte del Centro-Nord, mentre al Sud, come spiuega meteogiuliacci.it, le massime potrebbero essere leggermente più miti ma senza eccessi.Alcune fonti indicano una fase iniziale ancora fredda lunedì 12, con possibili residui di instabilità (piovaschi locali su Liguria, Toscana o tirreniche), ma da martedì 13 il quadro tende a stabilizzarsi ulteriormente, con un lieve aumento termico progressivo grazie a correnti più miti da sud/ovest.
Non sono previsti fenomeni estremi nella prima parte della settimana: niente nuove ondate di gelo artico né maltempo diffuso. Il freddo persiste ma in modo più "gestibile", con nebbie possibili in pianura Padana e sole prevalente altrove.In sintesi, la settimana si apre all'insegna della stabilità atmosferica ma con temperature gelide soprattutto al Nord e Centro, in netto miglioramento rispetto al ciclone e alle nevicate del weekend appena concluso. Verso metà-fine settimana (dal 15-16) potrebbero arrivare primi segnali di cambiamento con correnti atlantiche più umide, ma per ora prevale il bel tempo freddo.