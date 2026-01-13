Garlasco, "si cerca questa scarpa": Chiara Poggi, altro colpo di scena

Dal turismo dell'orrore al commercio macabro: non conosce confini la speculazione sui delitti di cronaca nera più efferati. Come riporta Fanpage.it, su Garlasco si registra ora l'ultima follia: c'è chi sulla piattaforma online Subito.it ha pubblicato un annuncio choc: "Ricerchiamo scarpa Mr Valentino. Offro 20mila euro a chi la trova entro il 31 luglio 2025". "La data è stata superata, ma l'annuncio c'è ancora", spiega Fanapge. Per comprendere meglio il senso dell'annuncio (e rimanere sgomenti) basta osservare bene la foto a corredo della richiesta: è lo stesso paio di scarpe repertate dal Ris nei giorni successivi il delitto di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia di via Pascoli. Omicidio per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi, ma che ora vede indagato in una nuova inchiesta sempre a Pavia anche Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco.

I Ris avevano catalogato quelle scarpe come "Reperto 'scarpe fiume' (già rep. G): n.1 paio di scarpe di colore marrone, recanti varie tracce brunastre di dubbia natura. Il reperto è stato nebulizzato con luminol e sono emerse due aree di luminescenza: una sulla suola della scarpa destra e una su quella sinistra (vds foto) entrambe oggetto di un unico prelievo (campione scarpe_fiume). Sia le tracce di dubbia natura, sia quelle evidenziate dal luminol sono state testate con il combur test ed hanno reagito negativamente".

Quelle scarpe sono state trovate in un canale sulla strada del Cucù, a pochi chilometri da Garlasco, per la precisione nella zona tra Villanova d'Ardenghi e Zinasco, undici giorni dopo il delitto. Insieme ad alcuni indumenti, erano state oggetto di analisi per capire se ci fosse un collegamento con il killer di Chiara. Quella perizia portò risposte negative, ma nell'immaginario della "telenovela Garlasco" continua ancora oggi a rappresentare un elemento significativo, soprattutto per cospirazionisti e complottisti di varia natura. Possibile che quell'annuncio sia dunque una burla, un pessimo motto di spirito fuori luogo. Ma conferma il livello di morbosità che ha generato quello che resta oggi uno dei più tetri gialli della storia recente d'Italia.