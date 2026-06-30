Torino, aggredisce due donne in poche ore: nordafricano semina il panico

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero - un nordafricano - per violenza sessuale e rapina. Gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Centro di Torino sono intervenuti a metà pomeriggio in via Santa Chiara per la segnalazione di un'aggressione a una turista. Un uomo, dopo essersi avvicinato alla donna, l'ha prima afferrata per le braccia procurandole dei lividi e poi l'ha bloccata e palpeggiata.

La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettersi in sicurezza rifugiandosi in un negozio mentre l'aggressore si dava alla fuga. Sul suo percorso, tuttavia, il fuggitivo ha incontrato un'altra donna a cui inizialmente ha ostruito il passaggio impedendole di procedere e colpendola ripetutamente con violenza. Successivamente, sfruttando la presenza di un portone socchiuso, ha spinto la vittima in un cortile dove ha continuato a prenderla a pugni, facendola rovinare per terra e impossessandosi del cellulare poi recuperato. Le grida d'aiuto della donna hanno allertato un passante che è entrato nel cortile rendendosi conto di ciò che stava avvenendo.