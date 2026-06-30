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Torino, aggredisce due donne in poche ore: nordafricano semina il panico

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martedì 30 giugno 2026
Torino, aggredisce due donne in poche ore: nordafricano semina il panico

1' di lettura

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero - un nordafricano - per violenza sessuale e rapina. Gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Centro di Torino sono intervenuti a metà pomeriggio in via Santa Chiara per la segnalazione di un'aggressione a una turista. Un uomo, dopo essersi avvicinato alla donna, l'ha prima afferrata per le braccia procurandole dei lividi e poi l'ha bloccata e palpeggiata.

La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettersi in sicurezza rifugiandosi in un negozio mentre l'aggressore si dava alla fuga. Sul suo percorso, tuttavia, il fuggitivo ha incontrato un'altra donna a cui inizialmente ha ostruito il passaggio impedendole di procedere e colpendola ripetutamente con violenza. Successivamente, sfruttando la presenza di un portone socchiuso, ha spinto la vittima in un cortile dove ha continuato a prenderla a pugni, facendola rovinare per terra e impossessandosi del cellulare poi recuperato. Le grida d'aiuto della donna hanno allertato un passante che è entrato nel cortile rendendosi conto di ciò che stava avvenendo.

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L'aggressore vistosi scoperto si è dato alla fuga per le vie del quartiere ma è stato intercettato in piazza Emanuele Filiberto angolo via Sant'Agostino dagli agenti della Squadra Volante nel frattempo intervenuti. Quando è stato fermato, l'uomo si è presentato agli agenti in condizioni di alterazione psico-fisica. Alla luce dei fatti, l'uomo è stato tratto in arresto.

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