Pordenone, il cartello: "Menù fisso 25 euro, cameriera compresa". È bufera

Un cartello ironico che però ha scatenato un polverone clamoroso. Dal 2017 è affisso nello stesso posto. Ma solo oggi qualcuno si è lamentato. "Menù fisso 25 euro con cameriera inclusa", si legge all'ingresso del Bar Danilo a Fontanafredda (Pordenone). Così il sindacato Flc-Cgil, insieme a un gruppo di cittadini, ha chiesto la sua rimozione. "Siamo di fronte a un insulto alla dignità femminile: è un altro caso di sessismo contro le donne", ha spiegato il segretario Giuseppe Mancaniello. "Dopo quello che è capitato con il fotomontaggio di Elly Schlein travestita da Befana e il commento irridente di Roberto Dipiazza, il sindaco di Trieste e azzurro di Forza Italia, diciamo basta", ha poi aggiunto.

Non la pensa allo stesso modo Danilo Rovere, il proprietario del bar. Per lui si tratta di una semplice goliardata. Quello al centro della polemica è, secondo lui, "non una sfida alle femministe, ma di puro umorismo. Non offende nessuno e soprattutto è nella mia proprietà privata. Non facciamo nemmeno da mangiare, ma da quando c'è quell'insegna qualche camionista di passaggio si è fermato a chiedere informazioni".